GLASAJTE ZA POBEDNIKA ELITE 9! Poslednje finalno izbacivanje večeras u 22h, spektakularno superfinale SUTRA U 21h uživo na Pinku!

Posle punih deset meseci neizvesnosti, velikih emocija, burnih sukoba, neočekivanih prijateljstava, ljubavnih brodoloma, spektakularnih obrta i trenutaka koji su mesecima bili glavna tema u javnosti, došao je trenutak koji svi željno iščekuju - sutra od 21 čas, uživo na TV Pink, biće održano spektakularno superfinale najgledanijeg rijalitija u regionu, "Elita 9".

Tokom proteklih deset meseci, učesnici su svakodnevno bili u žiži interesovanja gledalaca, medija i društvenih mreža. Svaki njihov potez pomno se pratio, svaka svađa, pomirenje, ljubavna priča ili sukob izazivali su lavinu komentara, dok je "Elita 9" iz nedelje u nedelju potvrđivala status apsolutnog televizijskog fenomena i obarala rekorde gledanosti.

Sada je došao trenutak istine. Od ponedeljka su otvorene telefonske linije za glasanje za pobednika, a upravo glasovi publike odlučiće ko će poneti laskavu titulu pobednika "Elite 9". Zato je važno da svi verni gledaoci daju podršku svojim favoritima, jer upravo njihov glas može napraviti ključnu razliku u samoj završnici ovog spektakla.

Nakon deset meseci iscrpljujuće borbe, velikih životnih iskušenja, smeha, suza, razočaranja, pobeda i poraza, milioni gledalaca TV Pink odlučiće ko je ostavio najjači utisak i zasluženo poneo pobedničku krunu.

Uzbuđenja, međutim, još nisu završena. Juče je, odlukom gledalaca, "Elitu" napustila Mina Vrbaški, što je iznenadilo veliki deo publike, a već večeras sledi poslednje, finalno izbacivanje pred samo superfinale. Voditelji Ana Radulović i Darko Tanasijević vodiće još jedno napeto veče tokom kog će biti poznato ko će obezbediti mesto među superfinalistima, a ko će ostati bez prilike da se bori za glavnu nagradu.

Zbog toga je večerašnje glasanje od ogromnog značaja. Publika ima poslednju priliku da pruži maksimalnu podršku svojim favoritima i ne dozvoli da im mesto u velikom superfinalu izmakne u samoj završnici.

Sve je spremno za završni spektakl koji će obeležiti kraj još jedne istorijske sezone. Ne propustite veliko superfinale "Elite 9", sutra od 21 čas, uživo na TV Pink, kada će Srbija i region saznati ko će, zahvaljujući glasovima publike, postati novi pobednik najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima.

Autor: D. T.