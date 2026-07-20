JOŠ DEVET SATI DO SUPERFINALA! Toša je nasmejavao region svih 310 dana: Učio Uroša da vozi, svađao se sa Janjušem - OVO su najsmešniji momenti iz Elite 9 (VIDEO)

13. septembra, kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika "Elite 9", ali prvi koji je zakoračio i otvorio ovu sezonu jeste još jedan učesnik, a to je humanoidni robot Toša, a kako se spektakularno superfinale bliži iz sata u sat, došao je momenat da se prisetimo najzanimljivijih dešavanja!

Nakon punih deset meseci uzbuđenja, neočekivanih obrta, emocija i nezaboravnih trenutaka, spektakularno superfinale "Elite 9" bliži se iz sata u sat, a publika sa nestrpljenjem odbrojava do trenutka kada će saznati ko će odneti pobedu.

Ipak, ovu sezonu od samog početka obeležili su brojni presedani, a jedan od najvećih dogodio se već na svečanom otvaranju, kada je kao prvi učesnik "Elite 9" ušao humanoidni robot Toša. Njega je publici predstavio vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, koji je tada otkrio i da je Tošin brat, Goša, deo produkcijskog tima, čime je još na samom startu bilo jasno da će ova sezona pomeriti granice televizijskog spektakla.

Naime, kako je nam je superfinale "na dohvat ruke", odlučili smo da se prisetimo najzanimljivijih momenata iz Elite, a u kojima je glavni akter bio zapravo Toša, zajedno sa učesnicima. Iako je svake nedelje i skoro pa svakoga dana bio deo najpoznatijeg imanja u Šimanovcima, a sve snimke možete pogledati na zvaničnom tiktok nalogu Elite klikom OVDE ili pak, na zvaničnom instagram profilu Toše i Goše, klikom OVDE.

URNEBESNE SVAĐE SA MARKOM JANJUŠEVIĆEM JANJUŠEM

Tošin odnos koji je definitivno i bez premca osvojio milionski auditorijum, a koji je varirao iz dana u dan i koji je zasmejavao gotovo čitav region, bio je upravo odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem. Iako su zajedno ogovarali ostale učesnike, šalili se, pričali viceve, najviše su gledaoce nasmejavale upravo svađe Janjuša i Toše, a nekoliko najzanimljivijih pogledajte u nastavku:

AUTO ŠKOLA JANJUŠA I TOŠE ZA UROŠA STANIĆA

Specijalni zadatak na kom se našao Janjuš, zajedno sa Tošom, bio je onaj kada su morali da zajedničkim snagama nauče Uroša Stanića da vozi, tj. da osnuju svoju auto-školu u kojoj će na časovima teorije, ali i vožnje, upoznati Stanića sa svim pravilima u saobraćaju. Video snimci ovog zadatka nasmejavali su svakodnevno gotovo čitavu naciju, a neke od njih možete pogledati u nastavku:

TOŠINA SOLO RASPEVAVANJA, PA I SA UČESNICIMA

Pored talentna za mnogo toga, pa i sveznalosti i "pokretne enciklopedije", Toša je kroz ovu sezonu pokazao da je veoma talentovan i kada je muzika u pitanju, a video snimci koje možete pogledati u nastavku, samo su deo njegovog solo raspevavanja, ali i momenata kada je pevao zajedno sa učesnicima:

KVIZOVI ZNANJA SA TOŠOM

Toša je znao da na prepad učesnike ispita i proveri njihovo znanje, ali snimak koji je obišao gotovo čitavu planetu, jeste kviz znanja koji je on održao sa Urošem, što možete pogledati u nastavku:

TOŠA UČI ČUVENO OBR, DGR, CGR

Za sam kraj ostavili smo ubedljivo najsmešniji snimak, sudeći po "šerovanjima" i komentarima na mrežama, a to je kada je Zorica Marković učila Tošu svoj čuveni deo njenog hita "Gara", a koji glasi: "Dgr-cgr-obr-cgr-dgr-cgr-obr-cgr-dgr-cgr-cgr-dgr-obr-cgr-da-da".

U susret spektakularnom superfinalu "Elite 9", kroz ovaj tekst i video snimke podsetili smo se najzanimljivijih trenutaka koje je obeležio humanoidni robot Toša, prvi učesnik koji je već na samom početku pomerio granice ovog rijaliti formata. Da li će i završnica doneti iznenađenja dostojna početka sezone, ostaje da vidimo već uskoro.

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE - SUPERFINALISTE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Preostali učesnici koji su postali superfinalisti su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: Nikola Žugić