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Svi koji glasaju za mene, neka glasaju za Anitu! Luka preusmerio svoje glasače par sati pred superfinale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Danas ćemo čuti lepa mišljenja jednih o drugima.

Danas su učesnici birali ko između njih treba da odnese pobedu u "Eliti 9".

- Za mene je pobednik Janjuš, ovo mu je najbolja sezona - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je moja devojka, majka mog deteta, zato što je već pobedila, ona je jedina imala snage da kao pobednica uđe ovde i bori se ponovo. Satkana je od emocija, ume da pogreši, ali i da oprosti. Svi koji za mene glasaju neka glasaju za Anitu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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