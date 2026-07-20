Svi koji glasaju za mene, neka glasaju za Anitu! Luka preusmerio svoje glasače par sati pred superfinale! (VIDEO)

Danas ćemo čuti lepa mišljenja jednih o drugima.

Danas su učesnici birali ko između njih treba da odnese pobedu u "Eliti 9".

- Za mene je pobednik Janjuš, ovo mu je najbolja sezona - rekao je Uroš.

- To je moja devojka, majka mog deteta, zato što je već pobedila, ona je jedina imala snage da kao pobednica uđe ovde i bori se ponovo. Satkana je od emocija, ume da pogreši, ali i da oprosti. Svi koji za mene glasaju neka glasaju za Anitu - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.