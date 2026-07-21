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Drama na superfinalu! Anastasija napravila kataklizmu iza kamera, urlala i vrištala zbog Bore: Misli da ju je PREVARIO SA PLAVUŠOM! (PAPARACO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivša učesnica napravila haos zbog svog dečka, a njena drugarica pokušala da je smiri.

Tokom prethodne noći održano je spektakularno superfinale "Elite 9", a pobedu je odnela Stanija Dobrojević.

Foto: Pink.rs

Međutim, nije bilo interesantno samo na sceni, već se i iza kamera odigravala prava drama. Paparaco našeg portala uhvatio je Anastasiju Brčić kada je plakala, vrištala i pravila haos jer je mislila da je Bora Santana vara.

Anastasiju je pokušala da uteši Vanja Prodanović, ali ništa nije uspelo.

Foto: Pink.rs

- Ne razumem više njegova stanja. Više ne pušim, da li je normalan ili nije. Zaljubila sam se u debila, koji mi je k*rac više, ja volim ovog kretena, volim debilčinu najviše na svetu - urlala je Anastasija, pa nastavila:

- Ta žena, plavuša, mislim da je bio sa njom, mene osećaj ne vara nikad - ponavljala je ona kroz suze.

Kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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