Smećar je propao kao žeton, sve sam ih ODUVALA! Kačavenda nakon superfinala puca od ponosa, a evo kako je reagovala kad je videla svog sina Lazara! (VIDEO)

Ona je tokom cele sezone bila veoma aktivna, ratovala je, mirila se, bila uplakana, a završila veoma ponosna.

Sedmoplasirana superfinalistkinja Milena Kačavenda nakon izbacivanja stala je pred kamere Pink.rs-a i otkrila svoje prve utiske.

- Sad je sve na svom mestu, oduvala sam ih i mnogo sam srećna mogu ti reći. Verovala sam u sebe, izvukla sam se, bio je momenat pukovnik ili pokojnik. Tu sam sebi rekla nije mama p*** rodila, to je moja sposobnost da se izvučem iz svega. Onda sam krenula da gazim, da rokam, da treniram, da se izbalansiram, počeli su da govore da sam luda, kad sam krenula muški na muškarce koji su me besumučno gazili. Zahvaljujući onom smećaru, propao je kao žeton kad je ispao, on i ja, ispadne on, gde ćeš većeg zla, ali neka gricka nokte - rekla je Milena, a onda se osvrnula na svoje ljute neprijatelje iz rijalitija:

- Svi su nešto u hajpu, ali u k*rcu, mislili su da sam jedna ošinuta lujka koja treba da leti, ali toliko sam srećna. Mene plasman kao plasman ne zanima, ali oni toliko umiru i žele taj plasman, a toliko ništa od sebe ne daju. Ko ste bre vi, prodajete moral neki, a šta ste radili prošlih sezona. Najveći hejteri, najbolji drugovi. Najviše žena u muškim boksericama. Presrećna sam što su ćao gudbaj, za njih sam rijaliti gigant.

Ona je potom otkrila koji trenutak joj je najteže pao.

- Bilo je puno trenutaka, ja sam to krila, držala sam u sebi. Od samog starta sam imala sumnju da će me Janjuš izdati kao ženu, to je bila njegova osveta. Možda sam ja dugo bila solo, pa sam nasela, nije me obmanuo, ja stojim iza svega što sam uradila. Ali mi je bilo jako bolno kad je počeo da mi govori da sam ludača, bolesnica, da iznosi onakve gadosti, a da je samo par meseci pre toga sedeo sa mojom decom i prijateljima. Ja sam mu rekla da sedne i da se veže, u smislu da se udobno smesti, a on je rekao da sam insinuirala na njegovu tragediju, tad sam tako plakala. Šta si onda sa mnom tražio sve ove mesece. Jako su mi teški dani bili i kad sam bila osuđena da sam izdala Vanju, kad se meni desila tragedija u sedmici ona mi je bila tu. Ja sam njoj pričala sve, znala je sve, a ona je sutra legla u krevet sa tim istim čovekom i u ljubavnoj su vezi. To me je stvarno ojačalo, ali moram da kažem nikad bolje nisam izgledala, nikad nisam bila fokusiranija.

Milena je istakla da se ne kaje zbog odnosa sa Markom Janjuševim Janjušem.

- Ne kajem se ni za šta. Nikad poraz samo lekcija, ja sam bila iskrena, nisam sumnjala da je on neiskren, poverovala sam u njegov šlager da želi da živi normalno, da ima normalnu partnerku. Ponosna sam što sam ono izdržala, i zmiju. I od Luke Vujovića, bila sam spremna da ako priđe da uzmem onu zmiju u ruke, valjda nekad moraš da suočiš sa strahovima. Neka to bude poruka ženama mojih godinama da su vredne lepe, da nisu za smeće, pogotovo ne da ih smećari nipodaštavaju - istakla je ona.

Nju je na finalu čekao sin Lazar, a Milena nije krila koliko je ponosna na svoju decu.

- Ja znam šta sam kod kuće ostavila, moja deca su normalna, skromna, vredna, radna. Sve ono što moj muž i ja nismo bili, mi smo se puno borili za tu decu. Ja sam otvorena, sve delim sa svojom decom, sigurno im je bilo jako teško. Ali imaju moje prijatelje oko sebe, mog brata, kog su takođe provukli. Imali su ljude, a drugo znaju da ja sve radim samo zbog njih. Upadoh slučajno u šoubiznis, ali sve što sam dalje radila, radila sam zbog njih. Mislim da su oni samo jači - rekla je Kačavenda.

Njoj se potom pridružila Matora, koja je istakla da je jedino Milena bila prava prijateljica njene devojke Dragane.

- Uvalila mi je Dragana da se družim s Milenom, ali kakva god da je ona bila prema meni, bila je jedina Draganina drugarica - navela je Matora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.