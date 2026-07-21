Od prvog do dvadesetog mesta! Evo kako se ko plasirao u superfinalu! OVO JE LISTA!

Neki učesnici su veoma zadovoljni plasmanom, dok pojedinci smatraju da su zaslužili mnogo više pozicije.

Nakon spektakularnog superfinala "Elite 9" u kom se takmičalo čak 20 superfinalista, pobedu je odnela Stanija Dobrojević, a mi vam sada donosimo presek prethodne noći, odnosno listu, koji takmičar je zauzeo koje mesto:

20. Nenad Macanović Bebica

19. Sofija Janićijević

18. Luka Vujović

17. Bora Terzić Terza

16. Hana Duvnjak

15. Uroš Stanić

14. Dača Virijević

13. Teodora Delić

12. Nerio Ružnji

11. Anđelo Ranković

10. Maja Marinković

9. Marko Janjušević Janjuš

8. Jovana Tomić Matora

7. Milena Kačavenda

6. Filip Đukić

5. Asmin Durdžić

4. Ivan Marinković

3. Anita Stanojlović

2. Aneli Ahmić

1. Stanija Dobrojević

Autor: R.L.