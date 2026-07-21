Od prvog do dvadesetog mesta! Evo kako se ko plasirao u superfinalu! OVO JE LISTA!

Neki učesnici su veoma zadovoljni plasmanom, dok pojedinci smatraju da su zaslužili mnogo više pozicije.
Nakon spektakularnog superfinala "Elite 9" u kom se takmičalo čak 20 superfinalista, pobedu je odnela Stanija Dobrojević, a mi vam sada donosimo presek prethodne noći, odnosno listu, koji takmičar je zauzeo koje mesto:
20. Nenad Macanović Bebica
19. Sofija Janićijević
18. Luka Vujović
17. Bora Terzić Terza
16. Hana Duvnjak
15. Uroš Stanić
14. Dača Virijević
13. Teodora Delić
12. Nerio Ružnji
11. Anđelo Ranković
10. Maja Marinković
9. Marko Janjušević Janjuš
8. Jovana Tomić Matora
7. Milena Kačavenda
6. Filip Đukić
5. Asmin Durdžić
4. Ivan Marinković
3. Anita Stanojlović
2. Aneli Ahmić
1. Stanija Dobrojević
Autor: R.L.