Teška životna priča pobednice Elite 9! Staniji Dobrojević ubili oca, postala starleta i sve stekla sama: Rekla sam da ne stajem dok ne...

Imala je veoma trnovit put, često je bila gladna, nailazila na prepreke i osporavanja, a sinoć je podigla pobedničku statuu "Elite 9".

Sinoć je održano spektaklularno superfinale "Elite 9", a pobedu je nakon veoma neizvesne borbe odnela Stanija Dobrojević. Ona je ušla u rijaliti posle osam godina, koje je provela van kamera, izdržala do samog kraja, a onda podigla ček od 100 hiljada evra i statuu pobednika.

Život Staniju nije mazio, kao vrlo mlada ostala je bez oca, koji je poginuo, da se bori za život sa majkom Slavicom i bratom Sanijem. Novac joj je predstavljao veliki problem, pa ne krije da je bilo dana kada je jela samo jednu jabuku dnevno.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Stanija jednom prilikom.

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton... - navela je ona.

Ona je priznala da je majka i brat ne podržavaju za neke stvari koje radi, kao i da su protiv njenog boravka ispred kamera, ali uvek stanu uz nju kada je to potrebno.

- Majka i brat me i dan danas ne podržavaju za neke stvari ali čvrsto stoje uz mene, njihova sam. Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti, ja samo priđem poljubim ga i zagrlim, kažem da ga volim... Oni su protiv mog pevanja, fotografisanja, rijalitija. Nikada ni majka nije branila. pustila me je, ali se ne slaže... Hvala im jer su uvek u finalnim noćima bili uz mene uprkos svemu. Njima je bilo strašno da gledaju kako me neko vređa, poliva ili psuje... Prihvatili su da je to moj put - rekla je Dobrojevićeva.

Podsetimo, Stanija je sinoć odnela veliku pobedu u finalnoj noći, ostavivši iza sebe drugoplasiranu Aneli Ahmić, koja je takođe važila za velikog favorita.

Autor: R.L.