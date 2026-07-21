Prvu noć ćemo biti odvojeni! Anita nakon superfinala neće ostati sa Lukom, evo i zbog čega! (VIDEO)

Trećeplasirana superfinalistkinja stala je pred kamere našeg portala odmah po izbacivanju i sa nama podelila prve utiske o sezoni o kojoj će se još dugo pričati.

Anita Stanojlović otkrila nam je da je vrlo zadovoljna svojim plasmanom i celokupnim ponašanjem ove sezone, te da nikome neće reći izvini. Osim toga, ona je istakla da ove noći neće spavati pored svog dečka Luke Vujovića, a za to ima dobar razlog.

- Prezadovoljna, ponosna na sebe i na sve što sam izdržala ove sezone. Veoma visok plasman, nisam očekivala, jako sam zadovoljna - rekla je Anita, a onda da joj veoma drago što je ispratila pojedince, odnosno što su ispali pre nje:

- Anđelo, Matora, Kačavenda, Dača, ja sam dokazala svoju pravdu!

Osim toga, Anita je otkrila i da joj je od glavnih favorita najdraža Aneli, iako ni za nju nema lepe reči.

- Mislim da je Aneli iskrenija, jako loša osoba, jako loše postupke ima, ali mislim da je iskrenija u svemu što radi, tako da Aneli. Mislim da je Luka nepravedno ispao pre mnogih. U ovoj sezoni je bilo mnogo nepravde, loših stvari, ali na kraju sve nas je ovo ojačalo, izlazimo kao roditelji, sve u svemu, zaboraviću sve ružno, pamtiću samo lepe stvari - rekla je ona, a potom otrkila da se nikome neće izvinjavati:

- Niko nije zaslužio moje izvinjenje, mogu samo oni meni da se izvine, za sve sam bila u pravu, a nije tako bilo unutra, doživela sam nepravdu.

Stanojlovićeva je ispričala i ko ju je od učesnika najviše iznenadio, pozitivno i negativno.

- U pozitivnom smislu me je iznenadio Ivan Marinković, jer sam sa njim bila zakleti neprijatelj, a u negativnom Filip. Imala sam skroz drugačiji utisak o njemu kao osobi - rekla je Anita.

Ona je otkrila i da prvu noć nakon "Elite" neće provesti pored Luke Vujovića, i to zbog njihove dece.

- Da li ćemo zajedno ili odvojeno ne znam. Ne znam da li mi je dete ovde ili u Kruševcu, tako da mislim da ćemo prvu noć biti odvojeni - rekla je Anita, a onda ispričala šta je naučila u ovoj sezoni:

- Naučila sam da budem manje ljubomorna, da više verujem svom partneru, da budem tolerantnija - zaključila je ona.

Autor: R.L.