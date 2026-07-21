ELITA JE I ZVANIČNO NAJUSPEŠNIJI ŠOU PROGRAM SVIH VREMENA! Mitrović čestitao Staniji pobedu u Eliti 9 i najavio NAJSPEKTAKULARNIJU DESETU SEZONU od septembra! Više ništa neće biti isto! (VIDEO)

Na spektakularan način juče je završena 9. sezona rijaliti programa Elita. Najveći projekat televizije Pink oborio je sve rekorde u gledanosti, a titula pobednice pripala je Staniji Dobrojević, koja je osvojila 100 hiljada evra. Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović, čestitao je Staniji prvo mesto i najavio da će zajedno otvoriti jubilarnu 10. sezonu, koja će, kako najavljuje, biti najbolja do sada.

Mitrović je istakao da je jako zadovoljan ovom sezonom, i da je po rejtinzima i po ukupnoj snazi, ovo najuspešniji šou program svih vremena na ovim prostorima.

Ukupno 20 milijardi pregleda samo na You Tube-u, bez ikakve sumnje najuspešniji. Bilo je gusto, jedan ili dva procenta, ali želim da čestitam Staniji na prvoj nagradi, koja nije ni mala. Ali ovo Staniji nije prvi rijaliti, ona je već puna iskustva, zna mnogo o svim socijalnim standardima i kretanjima unutar jedne tako hermetizovane grupe - rekao je Mitrović.

Kako kaže, misli da joj nije bilo lako, ali da se isplatilo.

Ono što je važno, Stanija, kao pobednik, samnom otvara Elitu 10, našu jubilarnu, i mislim najspektukularniju. Ono što smo spremili ne može niko ni u najluđim snovima da zamisli. Samo će nam možda trebati malo vremena i treninga, jer imamo nekoliko tačni i numera, ali ono što je ključno jeste da slećemo. Kada sletimo, slećemo u jedan robotizovani prostor gde su Toša, Goša i njihovi roditelji Raša i Maša, koji su veliki roboti, viši od mene. U toj ukupnoj spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti nešto što niko ne očekuje, ni kada je sadržaj u pitanju, ni kada su učesnici u pitanju. Ona će biti sublimat najboljeg od svih prethodnih sezona i ubeđen sam da ćemo i ovaj rekordni rezultat Elite 9 uspeti da savladamo i da budemo još gledaniji, pogotovo što ćemo imati više učesnika iz regiona, iz zemalja bivše Jugoslavije. Iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, naravno i iz Srbije i Crne Gore. Verujem da smo na pragu najmoćnije sezone ikada i 5. septembra očekujemo spektakularno otvaranje - rekao je Mitrović.

Mitrović je Staniji poklonio, kako je rekao, "mali znak pažnje", za njenu majku i nju, Apollon boks, preko koga mogu, kako je objasnio, da se prate svih 70 Pinkovih kanala, plus svi kanali Elite, svi strimovi Elite, plus najveći video klub na svetu sa preko 20000 filmova i serija koje u svakom trenutku može da gleda.

Na pitanje da li može da ih prati i iz Amerike, Željko je objasnio da može da ih gleda odakle god želi.

Od septembra će krenuti i prodaja ovih boksova, kada krene i Elita 10 - rekao je Mitrović.

Dodao je da su Stanija i on jako dugo poznanici, još od prve sezone, koja je bila pre 15 godina.

Kroz Elitu u prethodnih 10 meseci prošlo je više od 70 takmičara, 310 dana nisu krili suze, smeh i iskrene emocije, pred više od 2 miliona i 100 hiljada gledalaca na dnevnom nivou, što je više od 4 miliona i 600 hiljada gledalaca svakog meseca. To znači da je od septembra prošle, do jula ova godine, svaki šesti gledalac pratio Pinkov rijaliti program. U totalu, to je rekordnih 8 miliona gledalaca.

Televizija Pink postavila je visoke standarde tv produkcije, a Elita je zvanično najskuplji, najveći i najuspešniji projekat ikada na ovim prostorima, koji svakodnevno privlači pažnju miliona gledalaca.

Već od septembra publiku očekuje nova, jubilarna, 10-ta sezona Pinkovog rijalitija Elita, koja će prema najavama Željka MItrovića, biti neprikoslovena.

Autor: A.A.