PALO POMIRENJE! Durdžići oprostili Maji uvrede, Asmin i ona ne kriju koliko su zaljubljeni, a evo u kakvom je ona odnosu sa Takijem (VIDEO)

Velika proslava povodom završetka "Elite 9" okupila je brojne bivše učesnike, ali su najveću pažnju odmah po dolasku privukli Maja Marinković i Asmin Durdžić, koji su za Pink.rs otkrili kako su proveli prvu noć nakon Elite9.

Maja i Asmin su na početku razgovora otkrili da li su zadrovoljni učešćem i gde su proveli prvu noć nakon Elite 9:

- Mnogo bolje nego što smo očekivali. Prvu noć smo otišli samo u hotel. Nisam hteo odmah da vodim Maju u stan, pa smo prespavali u hotelu. Moj otac je prihvatio Maju, iskreno misli da se pokajala i prihvatio je našu vezu. Sada je na nama da pokažemo da ćemo biti normalni i da nećemo praviti scene kao u rijalitiju. - rekao je Asmin pa je Maja otkrila zašto je došla bez oca Takija:

- Da, došla sam posebno. Pozdravili smo se, a posle smo se Asmin i ja zajedno dovezli. Tata je još uvek malo ljut i razočaran, ali vremenom ćemo, naravno, pokazati da nismo isti kao u rijalitiju. Pokazaćemo da smo normalni ljudi, pogotovo sada kada imamo svoj život van rijalitija.

Asmin se osvrnuo na to što je njegova porodica prihvatila Maju:

- Znači mi mnogo, kao i Maji. Mnogo je lakše kada porodica podržava vezu. Kada je porodica protiv, onda je sve mnogo teže. - rekao je on pa se Maja nadovezala:

- Slažem se. Imala sam priliku da popričam sa njima i iskreno moram da kažem da sam videla da su to normalni, porodični ljudi. Sve je sada rešeno. Bilo mi je krivo zbog svega što smo Asmin i ja izgovarali. Verujem da su shvatili da mi je iskreno žao, da sam se od srca izvinila i drago mi je što su to prihvatili i što su nam pružili novu šansu.

Asmin se osvrnuo i na Nenu Opoziciju koja ga je podržavala, a on joj je zamerio što je vređala Maju pa je otkrio da li su se čuli:

- Zvao sam je danas da razgovaramo, ali mi se nije javila. Možda je zauzeta, ne znam. Čućemo se sigurno i nadam se da više neće donositi zaključke bez mene i Maje. - rekao je Asmin pa je priznao da li se izvinio Brazilcu:

- Moj tata je razgovarao sa njegovim ocem, a Brazilac je rekao da ga je mnogo pogodilo što sam opsovao njegovu ćerku. Ja nisam mislio na njegovu malu ćerku od tri godine, već na stariju ćerku. Ipak, osetio sam potrebu da mu se izvinim. Želim i ovim putem javno da mu se izvinim zbog toga. Iskreno mi je žao. Kada sam kasnije pogledao kako je to izgledalo, bilo me je sramota i stvarno se kajem.

Autor: N.B.