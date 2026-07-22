RAZDRMALA ŽURKU VELIKOG ŠEFA! Ana Bertić preuzela mikrofon i napravila atmosferu za pamćenje (VIDEO)

Nakon što je Darko Lazić otvorio spektakularnu žurku Velikog šefa, na scenu je izašla Ana Bertić, koja je svojim nastupom podigla atmosferu na viši nivo i uvela goste u noć punu muzike i provoda.

Žurka Velikog šefa, organizovana povodom završetka superfinala “Elite 9”, nastavljena je u sjajnom ritmu, a nakon spektakularnog otvaranja koje je pripalo Darku Laziću, mikrofon je preuzela Ana Bertić.

Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje vrhunski provod. Ana je nizala hit za hitom, dok su bivši učesnici, superfinalisti i brojni gosti pevali, igrali i uživali u atmosferi koja je iz minuta u minut bila sve usijanija.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović