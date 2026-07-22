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RAZDRMALA ŽURKU VELIKOG ŠEFA! Ana Bertić preuzela mikrofon i napravila atmosferu za pamćenje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je Darko Lazić otvorio spektakularnu žurku Velikog šefa, na scenu je izašla Ana Bertić, koja je svojim nastupom podigla atmosferu na viši nivo i uvela goste u noć punu muzike i provoda.

Žurka Velikog šefa, organizovana povodom završetka superfinala “Elite 9”, nastavljena je u sjajnom ritmu, a nakon spektakularnog otvaranja koje je pripalo Darku Laziću, mikrofon je preuzela Ana Bertić.

Foto: TV Pink Printscreen

Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje vrhunski provod. Ana je nizala hit za hitom, dok su bivši učesnici, superfinalisti i brojni gosti pevali, igrali i uživali u atmosferi koja je iz minuta u minut bila sve usijanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović

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