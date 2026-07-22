Ahmići su se borili samo da Nerio ne pobedi! Boginja surovija nego ikad, prokomentarisala Filipovo ludovanje sa Todićkom, pa otkrila šta će biti sa Anđelom: Nadam se da ćemo... (VIDEO)

Ona je uvek bila britka i oštra na jeziku, a sinoć je tokom žurke za naš portal pričala o svim najaktuelnijim temama koje su pokrenute otkako je rijaliti završen.

Tanja Stijelja Boginja završila je svoje učešće u "Eliti 9" pre superfinala, a sinoć se pojavila na žurci Velikog šefa i otrkila svoje prve utiske.

- Top se osećam, iskreno, jedva sam čekala da izađem, kad vidim moje prijatelje, mog brata, sestru, prelepo mi je - navela je Boginja.

Ona je otkrila da se sa Anđelom Rankovićem još nije čula, ali da se nada da će uskoro uspostaviti kontakt.

- Nisam se čula sa Anđelom, ali zapratili smo se, nadam se da ćemo se čuti, sad smo bili zajedno, slikali smo se, objavljujemo sliku na Instagramu. On je stvarno draga osoba, ne znam šta da očekujem, ali prija mi odnos sa njim - rekla je Boginja, te dodala da je u finalu navijala i za njega i za Ivana Marinkovića:

- Ja sam navijala i za Anđela i za Ivana, a Ivan je zaslužio u top tri da bude, to sam očekivala od njega, izvrstan je komentator, to je moj razredni i volim ga najviše.

Boginja nije krila ogorčenost zbog dobrog plasmana Milene Kačavende, što ju je izuzetno iznenadilo.

- Da, ja sam mislila da će ona da ispadne pre superfinala, mislila sam da ću ja da zauzmem to mesto umesto nje,a li j*biga, šta je tu je, nepravda je nepravda - istakla je Tanja.

Nakon ovoga, ona je prokomentarisala i to što je Filip Đukić proteklu noć proveo sa Sandrom Todić.

- Je l' to drugarica od Aneli Ahmić? Da, to se očivalo, čim je ušla ovde bila je u odnosu sa Filipom Đukićem, vidi se da je sve radila zarad rijalitija, nikom nije prijatelj. Ona je sa mnom spavala, jela, pila, bile smo tu 24 sata, pokazala sam joj se kao prijatelj, a ona je posle devet meseci legla u krevet gde sam ja bila. Ništa me to ne iznenađuje od nje - rekla je Boginja i dodala:

- Ne, Filip je meni drag kao drug, nikad ga nisam htejtovala, jeste folirant sa Aneli, mislim da su foliranti i neće opstati zajedno.

Za kraj, Boginja je iznela stav o Neriju, Hani i njihovoj porodičnoj priči koja je potresla čitav region.

- Videli smo na uspomenama kako Neriova baba objavljuje klip i kaže mu da je dobrodošao sa ćerkicom, a onda kad se završio rijaliti, nema ni traga ni glasa od nje. Sve folira ta žena, mislim da su se samo borili da Nerio ne uzme prvo mesto. Nemam lepe reči ni za Situ, ni za Aneli ni za celu tu porodicu, prodali su svoju porodicu zbog para i zbog popularnosti - zaključila je Boginja.

Autor: R.L.