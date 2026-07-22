Upoznaću Vanju sa Krunom! Janjuš siguran u ljubav sa Živićevom, a Kačavendino sedmo mesto u superfinalu im BOLNA TEMA! (VIDEO)

Bili su ironični i nasmejani, ali su otkrili da je ljubav nikad jača i da će zajedno letovati ove godine.

Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić započeli su svoju ljubavnu priču pred kamerama "Elite 9". Iako mnogi nisu verovali u ovu vezu, ona je opstala, pa su se tako pojavili zajedno na superfinalnoj žurki i stali pred kamere našeg portala.

- Odlično smo, evo došli smo na ovu žurku, svako finale kad se završi imamo žurku i mi tako dođemo, i svake godine tako. Tradicija, baš je dobro, besplatno piće - rekao je Janjuš u svom šaljivom tonu.

On je pre izlaska iz rijalitija najavio da prvu noć provodi sa Vanjom, a sada je otkrio da li je to obećanje i ispunio.

- Naravno da jesam, ja ovde nikad ništa nisam slagao, to što ovi foliranti očekuju da sam ja nešto lagao - rekao je Janjuš, a Vanja se nadovezala:

- Ja ne mislim da je ispunjenje nečega, nego to je jednostavno želja, to je uzajamno i nema šta kome da se dokazuje, niti da se ispunjava, to su spontane stvari koje se dešavaju sa osobom do koje ti je stalo, koju voliš i sa kojom želiš da provedeš noć i dan - rekla je Vanja.

Oni su prokomentarisali i svoje bivše cimere koji su sumnjali u njihovu ljubav.

- Ti koji su to radili neka pogledaju njihove odnose i njihove veze, ne bi mi njih da omalovažavamo - rekao je Janjuš.

- To je nevažno, nikad me to nije zanimalo, tako da neka laju kuje - dodala je Vanja, a košarkaš je potom otkrio i da idu zajedno na letovanje:

- Idemo na Adu Bojanu, samo da vidimo ovo oko emisija što imamo, jedva čekamo Narod pita, da idemo gore, da sedimo na onim staklenim stolicama, planiramo da idemo nas dvoje naravno kad budemo imali slobodno od "Narod pita" - Janjuš

Zatim su dali svoj sud i o tome što je njihova ljuta protivnica Milena Kačavenda u superfinalu zauzela visoko sedmo mesto.

- Svaka čast, zasluženo, smatramo da je trebalo da bude i bolje plasirana s ozbirom na to koliko se dala ovom rijalitiju i fizički i telesno, svakako, da ne budem vulgarna, sedmo mesto je malo za nju, prvo ili drugo je bilo za nju, mislim da su gledaoci omanuli ovog puta - rekla je Vanja, a Janjuš se nadovezao:

- Stvarno je zaslužila da bude visoko plasirana, baš sam i razočaran kako su gledoci glasali, zaslužila je jedno od prva tri mesta!

Za sam kraj oni su otkrili i da planiraju uskoro upoznavanje Vanje sa Janjuševom ćerkom Krunom.

- Kruna naravno gleda, zna da smo zajedno, ali nije je još upoznala jer je prvi dan. Ja ću devojku, sa kojom planiram ozbiljno u životu, naravno upoznati sa svojom ćerkom - naveo je Janjuš.

Autor: R.L.