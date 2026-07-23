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INSTA REŠETKA! Otac i majka su me razočarali! Asmin besan kao ris što su Durdžići oprostili sve Aneli i žele unuče od Stanije, ne krije svoju ogorčenost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Asmin je oduvek bio bez dlake na jeziku, pa je tako i sada, pred našim kamerama odgovorio na sva pitanja koja zanimaju region.

Jedan od najupečatljivijih učesnika devete sezone "Elite" Asmin Durdžić odgovarao je na pitanja gledalaca sa Instagrama portala Pink.rs, u čuvenoj "Insta rešetki". Ovom prilikom on je progovorio iskreno o mnogim temama koje su interesovale milionski auditorijum.

Da li misliš da je prevara ako se intimno dopisuješ sa nekom osobom pre raskida

- Da!

Da li je Maja Marinković tvoja karma?

Foto: Pink.rs

- Ne, Maja Marinković je moja velika ljubav.

Da li si se čuo sa Norom?

- Nisam se čuo sa Norom, jer Nora je dete nema telefon, tek ima pet godina, a kad završim ove emisije možda iskoristim par dana da otputujem u Dubrovnik i vidim svoje dete.

Ko je gora osoba Sita ili Grofica?

- Ista g*vna!

Ko je bolja osoba, Aneli ili Stanija?

- Aneli, sa njom imam dete, bila je stvarno povređena, imala je pravo da mene gazi. A Stanija mi nije niko i ništa a učla je tu da glumi žrtvu, prodala je sve zarad rijalitija.

Tvoja majka je rekla da bi od Stanije volela unuče, šta kažeš na to?

- Možda je malo popila više, to što bi moja majka volela, to nije moj problem.

Foto: Pink.rs

Da li planiraš da spustiš loptu sa Aneli i da zajedno odgajate dete?

- Ja sa Aneli nemam problema, imali smo sukobe zadnjih meseci, ne pada mi na pamet da glumim ludilo. To što su je moji majka i otac grlili i ljubili, to me razočaralo, jer je Aneli mnogo ružnih stvari rekla za njih, a oni su to tako lako oprostili.

Ako budeš odlučio da oženiš Maju, kako ćeš od Takija tražiti njenu ruku?

- Preko Instagrama

Autor: R.L.

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