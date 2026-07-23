OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u Narod pita stižu Dača i Luka: Spremni da pred kamerama sravnaju sve račune nakon ELITE 9, leteće perje!

Spremni ko zapete puške!

Dača Virijević i Luka Vujović večeras dolaze u studio televizije Pink. Poznato je da su Luka i Dačo više puta tokom rijalitija ''Elita 9'' bili u žestokom klinču, a sada su spremni da pred kamerama sravnaju sve račune nakon što su napustili Belu kuću.

Voditelj Milan Milošević ugostiće ih u emsiji "Narod pita", gde će Dača i Luka otkriti sve novitete koji su se dogodili otkako više nisu pred kamerama Elite.

Zato ne propustite emisiju "Narod pita" koja će kao i uvek pomeriti sve granice.

Podsetimo, Luka je imao priliku i da se u superfinalnoj noći odmah po napuštanju Bele kuće suoči sa Dačinim ocem Srđanom Virijevićem Brazilcem kog je mesecima unazad vređao unutar Bele kuće.

- Da li je moguće da tvoj sin vređa žene? Siguran sam da od Dače nisam zaslužio mnoge stvari - rekao je Luka.

- Ti si vređao mene i moju porodicu, a ja tebe nikad nisam uvredio - rekao je Brazilac.

- Tvoj sin me upropastio, izbacio me iz finala - rekao je Luka.

Autor: R.L.