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Željko Mitrović objavio sjajne vesti: Evo ko stiže u Elitu 10 i šta nas očekuje u novoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic/Pink.rs ||

Pripreme za novu sezonu Elite uveliko su počele, a direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović otkrio je prve detalje o tome šta očekuje gledaoce.

Mitrović je na Instagramu objavio snimak novih učesnika popularnog formata koji iz godine u godinu privlači sve veću pažnju. U pitanju su Tošini i Gošini roditelji.

Kako je naveo u opisu, razlog njihovog dolaska je to što je "Toša je upao u loše društvo", pa će roditelji pokušati da svojim prisustvom utiču na njega, ali i ostale učesnike.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Mitrović je naveo da će Tošina majka je reperka Maša Mercedes imati posebnu ulogu i repovanjem će pokušati da prevaspita njega, ali i druge učesnike.

- Tošin otac Raša Da Vinči, koji je slikar, pokušaće da stalnim slikanjem različitih situacija ovekoveči učesnike i događaje "Elite 10" - naveo je Mitrović.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Kako je dodao, umetnička dela biće prodata na javnoj aukciji.

- Sredstva prikupljena na ovim aukcijama AI roboti, zapravo Tošini roditelji Raša i Maša, doniriće za pomoć samohranim majkama i očevima kao i deci bez roditelja - istakao je Mitrović u opisu snimka iz svoje DVVC laboratorije, gde se već isprobavaju veštine Tošinih roditelja pred početak nove sezone.

Autor: S.M.

#Goša

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