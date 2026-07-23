Noge pomera i ruke, budna je: Luka i Anita otišli zajedno na ultrazvuk, ponosni tata prvi put čuo otkucaje srca svoje NEROĐENE ĆERKE (FOTO)

Anita Stanojlović izašla je iz "Elite 9" kao trećeplasirana superfinalistkinja, ruku pod ruku sa svojim dečkom, Lukom Vujovićem, ali i u šestom mesecu trudnoće, a sudeći po Lukinim objavama, njih dvoje su danas bili zajedno kod lekara.

Luka Vujović je objavio na svom instagram profilu video snimak iz ginekološke ordinacije, gde su on i trudna Anita Stanojlović otišli na ultrazvuk kako bi proverili da li je sa bebom sve okej, kao i da li je zdrava, nakon čega je Vujović po prvi put imao prilike da vidi svoju ćerku i čuje njene otkucaje srca.

- Sad ćemo da čujemo srce...Je l' budna?! Budna je?! Da, vidiš da se pomera - rekla je Anita

- Je l' su ovo rukice?! Vidi noge pomera i ruke, je l' to vi pomerate ili beba?! - rekao je Luka.

- Beba - rekla je doktorka.

"Život piše romane"

Podsetimo, po izlasku, Luka je za naš portal progovorio o utiscima zbog 18. mesta koje je zauzeo u Eliti 9, pa je progovorio o Aniti, njenoj trudnoći i aktuelnim dešavanjima.

- Sve je isto, samo druga žena. Nisam mogao to da očekujem, ali život piše romane. To je realan život. Ljudi misle da nakon mesec dana braniš vezu, ali to je tamo tako. Ko je sumnjao da će Stanija da bude ostavljena, Filip sa Aneli... Ovo je realan život samo narod ima priliku da gleda šta se stvarno dešava u četiri zida - rekao je Luka, osvrnuvši se na Aneli:

- Aneli je lažov, folirant i izdajica. Filip je folirant, taktičar... On Nou zna, bio je na krštenju mog sina, bio je na proslavi rođenja, moj sin zna Aneli i sad zamisli izlaze Filip i Aneli. Slika je neralana. To je zatvoren prostor. Najveća bolna tačka mi je prijateljstvo sa Filipom. Sa Aneli je stavljena tačka na naš odnos. Bolni je za mene, emotivnan sam - istakao je on i potom emotivno progovorio o Noi, svom sinu iz prvog braka:

Jedva čekam da upoznam Anitu sa Noom. Noa je tu, predivan je. Nisam ga očekivao večeras, znači mi puno. To je moja pobeda! Mnogi neće dočekati svoju decu radi svojih postupaka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić