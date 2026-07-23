STIGLI POKLONI ZA LUKU I ANITU! Vujovića na televiziji Pink sačekalo iznenađenje od fanova pred emisiju! (FOTO+VIDEO)

Budući roditelji će biti oduševljeni!

Večeras se u emisiji ''Narod pita'' očekuje žestoko suočavanje Luke Vujovića i Dače Virijevića kada će oni konačno nakon Elite 9 sravnati pred kamerama sve račune.

Luku je pred početak emisije na televiziji Pink sačekalo iznenađenje.

Naime, fanovi su za njega i Anitu Stanojlović pripremili poklone. Tu su cveće, slatkiši i plišane igračke, a nema sumnje da će ovaj gest fanova oduševiti buduće roditelje.

Inače, Luka Vujović danas je objavio na svom instagram profilu video-snimak iz ginekološke ordinacije, gde su on i trudna Anita Stanojlović otišli na ultrazvuk kako bi proverili da li je sa bebom sve okej, kao i da li je zdrava, nakon čega je Vujović po prvi put imao prilike da vidi svoju ćerku i čuje njene otkucaje srca.

- Sad ćemo da čujemo srce...Je l' budna?! Budna je?! Da, vidiš da se pomera - rekla je Anita

- Je l' su ovo rukice?! Vidi noge pomera i ruke, je l' to vi pomerate ili beba?! - rekao je Luka.

- Beba - rekla je doktorka.

Autor: N. P.