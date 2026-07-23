Dačo Virijević stigao na PINK u besnoj mašini! Spreman da se suoči sa Lukom pred kamerama nakon ELITE (FOTO+VIDEO)

Zapet kao puška!

Dača Virijević zauzeo je 14. mesto u Eliti 9. On je proteklih nedelja koristio svaku priliku da zove podršku da ga podrži, a priznao je da se nije nadao ovakvom plasmanu.

Dačo će se večeras prvi put posle Elite 9 pred kamerama suočiti sa Lukom Vujovićem, a mi smo ga usnimili kako besnom mašinom stiže na televiziju Pink.

Daču je na emisiju dovezao otac Srđan Virijević Brazilac, a on je stigao veoma poletan u crnoj odevnoj kombinaciji.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: N, P.