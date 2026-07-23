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KIPTI OD BESA! Luka daje sve od sebe da dokaže da Biljana NIJE nazvala Anitu BAJADEROM (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka Vujović dao je sve od sebe da odbrani svoju majku Biljanu Vujović od reči u prepiskama koje su izašle!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Narod pita" porazgovarao sa Lukom Vujovićem.

- Kada si izašao napolje, šta te je fasciniralo, šokiralo i razočaralo - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo toga me je obradovalo, ali evo šta mi je bila tema što se nas tiče, a to je kako će porodica reagovati. Dočekali su nas kako nismo očekivali, moja sestra, moj brat, čuo sam se sa ocem, moja majka...Prepiska da je rekao da ni mrtav neće sinu ništa poslati je od prošle godine. Fanovi su to isekli da ne bi verovali. Rekao mi je da nikada neće. Imam i ja snimak gde su iskoristili priliku gde je pričala za snajku, koje je vere, pa su to ubacili da je pričala za Aneli. Svašta se dešava - rekao je Luka.

- Zar ti stvarno misliš da ćeš - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam došao da operem nikoga, ali gledao sam, nema. Nikada Biljana to nije napisala - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs

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