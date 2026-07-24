INSTA REŠETKA! Luka Vujović priznao da li je sa Anitom prevario Aneli pre Elite 9, pa progovorio o veridbi sa Stanojlovićevom, neće imati isti tretman kao Ahmićeva!

Superfinalista "Elite 9" Luka Vujović u rubrici "Insta rešetka" odgovarao je na najšakljivija pitanja gledalaca, koja su oni postavljali na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs.

Naše čitaoce najviše je interesovao Lukin odnos sa trudnom devojkom Anitom Stanojlović, ali i bivšom verenicom Aneli Ahmić.

Kada planiraš da veriš Anitu?

- Ovaj put želim da to bude van javnosti, a naravno da će Pink prvi saznati jer onaj ko se opeče na mleko, plaši se i kiselog mleka.

Šta ti je rekao sin o dolasku sestre na svet?

- Noa je oduševljen. Danas je išao sa nama, video je sličice bebe. Rekao je, ako se Anita porodi 22. novembra, kada je i on rođen, da će on da bira ime. Anita je rekla da može.

Zašto su ti oči bile pune suza kada si gledao Aneline uspomene?

- Molim? Ja to nisam video, a i ne znam da li sam gledao Aneline uspomene. Moguće je da sam bio jako tužan što se nisu smuvali Filip i Aneli.

Zašto si lagao da te je Aneli prevarila kada smo mi imali uvid da si Aneli prevario sa Anitom još napolju?

- Ako je to što sam je tada zapratio kada je bila sa Filipom i otpratio posle par sati prevara, onda ne znam stvarno koliko je puta mene ona prevarila dok se dopisivala sa nekim, zapraćivala i šta već.

Da li misliš da si prevario narod ili sebe, pošto se otkrilo da si pre raskida sve dogovorio sa Anitom? Ima i njeno priznanje o tome.

- Šta je dogovoreno, gde je to priznala? Taj ko pita, ne skita. Anita nije znala da će ući ove sezone, dobila je poziv nakon dva meseca, odazvala se pozivu. Pored svega toga, Anita nije znala da će Aneli da završi u hotelu itd.

Čuvaj nam Anitu kao oči u glavi, a i ti se drži.

- Čuvam je, ne kao oči u glavi, već u srcu i to je mnogo vrednije.

Lukice mukice, gledamo li te u "Eliti 10" nakon raskida sa Anitom?

- Ako raskinem sa Anitom gledate me u "Eliti 10", ali s obzirom da nikada neću raskinuti sa njom, ne gledate me, ali gledate vaše miljenike.

Koje tri osobine kod Anite najviše voliš?

- Lojalnost, vernost, brižnost... To što je jako pedantna, sve vrline koje treba da poseduje jedna žena. Odana je, bori se, borac je, voli porodice više od svega.

Da li ti je išta sveto ili je sve rijaliti?

- Sve što je sveto, pokušano da je da mi bude oteto, ali ono što nisu uspeli da mi oduzmu nikada i neće, zato je ovo pitanje za mene smeće.

Autor: D. T.