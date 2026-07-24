U kakvom su odnosu Kačavenda i Đedović posle Elite?! Marko se odlučio na potez koji je mnoge šokirao, odmah se oglasila i ona

Tokom trajanja "Elite" neretko se spekulisalo o tome da li će prijateljstvo Milene Kačavende i Marka Đedovića opstati. Njihov odnos, smatrali su mnogi, našao se na ozbiljnom testu nakon što je u Beloj kući odjeknula priča da je Milena bila intimna sa Markom Janjuševićem Janjušem, a ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da se Đedoviću nikada nije poverila o tome, već je za sve saznao tek kada je "pukla bruka" pred kamerama.

Zbog svega što se dogodilo, mnogi su bili uvereni da je njihovom prijateljstvu došao kraj, međutim, najnovija objava Milene Kačavende govori potpuno suprotno.

Naime, Kačavenda se nakon izlaska iz "Elite" sastala sa Đedovićem, koji se nedavno vratio sa putovanja iz Moskve, a tom prilikom joj je uručio poklone koje je doneo iz Rusije.

Milena se odmah pohvalila na Instagramu i pokazala tradicionalnu rusku babušku, kao i druge sitnice koje je dobila od svog prijatelja, a uz fotografiju je napisala:

- Dobila sam i svoju BFF direktno iz Rusije, došla. Babuška je za mene, a ovo za pušenje je za vas. Ja odoh u šetnju, a vi pušite. Po izlasku dobila sam i babušku drugaricu i Rolex od dece, vas vaši nisu ni sačekali - u svom stilu poručila je Milena.

Njena objava privukla je pažnju, budući da su mnogi upravo čekali odgovor na pitanje u kakvim su danas odnosima ona i Đedović. Sudeći po poklonima i susretu odmah po njenom izlasku iz rijalitija, čini se da je među njima sve u najboljem redu, kao i pre njenog učešća u rijalitiju koji je se završio u ponedeljak.

Zauzela sedmo mesto u superfinalu

Svoje visoko pozicioniranje u superfinalu smatra velikim uspehom.

- To jeste moja pobeda, a smatram da su me gledateljke, a bogami i gledaoci nagradili videla sam dosta podrške i sa muške strane. Sve je došlo na moje, a govorili su da sam luda, da su me svi napustili. U zatvorenom prostoru nekad se i zapitaš šta možeš da očekuješ. Kad sam bila u najtežim trenucima krenula sam da trčim, da treniram, hranim se zdravo, da im ne dam da guknu, borila sam se kao laf do zadnjeg dana. Jedino mi je žao što nisam i Visibabu otpratila, ali okej, bio je na neki način nosilac rijalitija. Logično je, ali zamalo da se oklizne i on, tu smo dva mesta, gore dole, to jeste moja pobeda - rekla je Kačavenda.

Priznala je kako i na njeno učestvovanje u rijalitiju gleda njen bivši suprug Srđan Kačavenda, kog su mnogo puta pominjali u Beloj kući.

- Srđan je čovek koji je generalno vrlo štur, odmeren, normalan, kulturan, nikad nije bio za odluku da se ja uključim u rijaliti program, ali je prepustio stvari meni. Određene ljude ću rešavati ja sama, on da prlja ruke nema nameru. Zamerio mi je: Da li vidiš koliko utičeš, a tu su deca da ga demantuju, jer oni shvataju da je ovo šoubiznis. Ali iskreno ono incest majka, da će Asmin rešavati sa mojom decom napolju, kaže čovek da li je moguće da ga tri godine provlače. Ovo je put koji sam ja birala, a najvažnije mi je da ih nisam obrukala - navela je Milena.

Autor: D. T.