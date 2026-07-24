Šok reakcija iz Crikvenice! Oglasio se Filip Car nakon Anđelinog pomirenja s Gastozom

Vest da su se Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz pomirili odjeknula je kao bomba u javnosti, a nakon što je Gastoz ekskluzivno za Pink.rs potvrdio da su ponovo zajedno, sada se tim povodom oglasio i Filip Car, sa kojim se Anđela ovog leta intenzivno družila u njegovoj rodnoj Crikvenici.

Njihove zajedničke fotografije i snimci tada su izazvali pravu buru na društvenim mrežama, a mnogi su bili uvereni da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Međutim, nakon potvrde da su Anđela i Gastoz obnovili vezu, Car je za Pink.rs otkrio kako gleda na njihov odnos.

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Nakon što je potvrđeno da su Anđela i Gastoz ponovo zajedno, Filip Car je priznao da je očekivao ovakav rasplet.

- Ja nju podržavam, uz nju sam i njene odluke. Naravno da je podržavam jer sam ja njen pravi prijatelj, bila ona u vezi ili ne. Očekivao sam, pretpostavljao sam da se tu nije ugasila ljubav, da će, ukoliko Gastoz ponovo bude hteo da je osvoji, opet završiti zajedno. Znam da ima jaku emociju prema njemu, tako mi je pričala, pretpostavljao sam da može doći do pomirenja. Želim joj svu sreću i sve najbolje - rekao je Car za Pink.rs.

Gastoz potvrdio pomirenje

Podsetimo, nakon što su društvene mreže "provalile" da su ponovo zajedno, zahvaljujući snimku sa nastupa njegovog prijatelja Tozle i detaljima koje su uočili fanovi, Gastoz je rešio da stavi tačku na nagađanja i potvrdi da su on i Anđela obnovili romansu.

- Istina je, Anđela i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste. Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati - rekao je Gastoz za Pink.rs.

Anđela demantovala ljubav sa Carem

Nakon boravka u Crikvenici, gde je nekoliko dana provela u društvu Filipa Cara, mnogi su spekulisali da su među njima planule emocije. Anđela je nedavno Joci Novinaru u "Rijaliti rešetanju" odlučno demantovala takve navode i objasnila da između njih postoji isključivo prijateljski odnos.

- Što se Cara i mene tiče, mi se družimo, on je mene uvek podržavao, igrali smo TikTok mečeve, bili smo u kontaktu. Do sada nismo imali mogućnost da se vidimo, kada sam bila kod drugarice u Sloveniji, ukazala se prilika da odem u Crikvenicu. Da je trebalo, desilo bi se nešto između Cara i mene, to je tako. Zaista nemam razlog da lažem, ne dešava se ništa među nama, osim prijateljskog odnosa. Bila sam dugo sa Gastozom, ipak treba da prođe neki period da bih ušla u neki novi odnos. Ne pričam sad za Cara, već za nekog novog ko će doći u moj život. Trenutno nisam spremna za nove ljubavi. Zaista nije moguće da mi se desi neko novi, ne idem iz veze u vezu. Kada budem emotivno slobodna, onda će to doći, kada bude pravo vreme. Trenutno se družim sa prijateljicama, putujem i radim stvari koje me ispunjavaju. Imam više slobodnog vremena nego ikad i trudim se u potpunosti da iskoristim vreme za sebe i drage ljude. Što se tiče Cara i mene, zaista ne postoji ništa. Nema tu ničega. Eto, pustićemo vreme, pa ćete i sami videti svi da među nama ne postoji ništa - rekla je tada Anđela.

Ona je tom prilikom imala samo reči hvale za Cara i njegove prijatelje.

- Njegovi prijatelji su toliko kulturni i pristojni ljudi, koliko je Car luda glava, toliko zaista ima divne ljude oko sebe, takvo je i moje okruženje. Ljudi su mi se sa poštovanjem obraćali, uživala sam tamo. Zaista mi je bilo prelepo i prelepo sam se osećala dok sam boravila tamo. Nemam šta loše da kažem, jednu jedinu lošu reč, kada je on u pitanju.

Gastoz pokazao ljubomoru zbog Cara?

Podsetimo, Gastoz je nedavno zaintrigirao javnost neočekivanom reakcijom. Naime, na TikToku se pojavio snimak sastavljen od zajedničkih fotografija Anđele i Cara, kao i njihovih izjava o prirodi svog odnosa. Upravo ispod tog videa oglasio se Gastoz sa svog zvaničnog profila, ostavivši samo jednu reč.

- Bravo - napisao je pobednik "Elite 8".

Iako je komentar bio kratak, izazvao je pravu lavinu reakcija. Korisnici društvenih mreža odmah su počeli da nagađaju šta je Gastoz zapravo želeo da poruči i da li je ovim potezom tada indirektno prokomentarisao sve glasnije priče o Anđelinom navodnom zbližavanju sa Filipom Carom. Mnogi tumače da je Gastoz ovaj put bio ironičan, a neki čak smatraju da je ovo dokaz njegove ljubomore.

Autor: D. T.