Ko je njima Stanija, rekla je da je moj brat narkoman?! Asmin kivan na roditelje jer kuju pobednicu Elite 9 u nebesa, Maja dala svoj sud (VIDEO)

Asmin Durdžić otkrio je da je i dalje kivan na roditelje jer kuju njegovu bivšu verenicu Staniju Dobrojević, inače pobednicu Elite 9, u nebesa!

Ana Radulović, voditeljka emisije "Narod pita", na samom početku emisije porazgovarala je sa gostima, Asminom Durdžićem i Majom Marinković.

- Šta se dešava sa tobom i sa roditeljima - pitala je Ana.

- Nadam se da se neće oglašavati, video sam da će Mustafa biti u publici, pa sada gledam. Otišli su nazad za Austriju danas, ne dešava se ništa specijalno, ja sam im zamerio što su ponizili Maju, a najviše su mene - rekao je Asmin.

- Oni su često menjali mišljenje - pitala je Ana.

- Video sam da je Mustafa jedan dan na Fejsbuku podržavao Maju, pa Staniju, pa Aneli, ne znam šta mu se dešava. Verujem da je pretrpeo ogroman pritisak, a zamolio sam ga da ne komentariše Maju i njenog oca, kao i Staniju i Aneli - rekao je Asmin.

- Iz poštovanja prema Asminu dosta sam suzdržanija nego što bih bila. Naravno da mi se to ne dopada, s druge strane, mi smo krivi za naš odnos kakav je bio u rijalitiju, naravno da su njegovi, a i Taki imali pravo da nas kritikuju. Ja sam na žurku došla sa svojim dečkom, niti sam očekivala da će neko da nam se priključi. Ja sam bila kulturna, to je njegova porodica, ali za Aneli meni stvarno ne smeta, oni su roditelji jedne devojčice, nemam ja o Aneli loše mišljenje, ali ova druga monstrumka koja je vređala moju majku, mog oca i mene, da izjavljuje one stvari, a da je oni grle, to je poniženje za njihovog sina, Asmina. Ne kažem ja da Taki podržava našu vezu, ne, ali se ne meša - rekla je Maja.

- Da li si stekao utisak da je to nesviđanje prema Maji je jače od ljubavi prema tebi - pitala je Ana.

- Ne mogu da kažem da me tata i mama ne vole, ali mislim da ih neko filuje. Moj tata radi ozbiljne poslove, moja mama živela za decu, pa je ušla u to kolo fanova, podrške, mediji i sve to...Ja znam po sebi, ja kada uđem na instagram, ljudi mi pišu: "uradi ovo, uradi ono...". Moj tata je i Maji oprostio, ali mi deluje da je sve uradio u inat meni i Maji. Ko je njemu Stanija u životu?! Stanija je rekla da je moj brat narkoman i oni sada dižu Staniju u nebesa, žele unuku sa Stanijom, ja ga danas pitam: "Je l' si bolestan? Šta pričate to?" - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić