Aneli će morati na sud! Asmin otkrio da je pokrenuo sudski postupak za viđanje ćerke: Zahteva se da se dete VRATI U AUSTRIJU, Nora ne sme da... (VIDEO)

Asmin Durdžić večeras je otkrio da je podneo sudski postupak za viđanje ćerke Nore, koju nije video već nekoliko godina.

Ana Radulović, voditeljka emisije "Narod pita", porazgovarala je sa Asminom Durdžićem o sudskom postupku koji je pokrenuo za viđanje Nore.

- Zvao sam policiju, rekli su da treba da dođem da dam pismeno, pa je advokat to preuzeo, to će se verovatno pokrenuti i u Hrvatskoj. Zahteva se da se dete vrati u Austriju, dete nikako ne sme da napusti Austriju bez moje dozvole. Aneli je govorila da smo prijavljivali, ja nikada nisam prijavio da je dete ilegalno van Austrije, sada ćemo da vidimo kako Nora mora da se vrati u Austriju. Ja ako nastavim, tvrdim da će Aneli da izgubi i onih 50 odsto što ima starateljstvo. Ja samo kažem na sudu da je to šoubiznis - rekao je Asmin.

- Dete je jako veselo, nasmejano, preslatka devojčica, stiče se utisak da dete baš lepo odrasta - rekla je Ana.

- Ona mene predstavlja kao najgoreg oca na svetu, tvrdi da sam želeo da vidim dete da bih to uradio preko suda, evo, sada će videti kako će da prođe. Mnogo žena na instagramu i na tiktoku deluje srećno, to je pet minuta, a mi ne znamo kako provodi 24 sata. Oni slikaju dete gde dete deluje srećno, ja ne znam da li je dete srećno 24 sata. Ne kažem ja da je dete nesrećno ili da joj nešto fali, želim da mogu da vidim Noru kada poželim ili da odvedem kod tate i mame kada poželim, a ne da mi Grofica zabranjuje - rekao je Durdžić.

- Majo, da li i dalje stojiš pri onoj rečenici da ne želiš da provodiš vreme sa Asminovim detetom - pitala je Ana.

- Ja zaista ne želim u to da se mešam... - počela je Maja, ali je Asmin prekinuo:

- Maja i ja da se venčamo i da radimo na deci, to je okej, ali šta ako raskinemo posle dva meseca?! To vuče dete traume za sobom, prvo Asmin, pa Luka, pa Janjuš... - rekao je Asmin.

- Ne slažem se sa tim da bilo ko treba majci da oduzme dete, ali isto mislim da treba da naprave dogovor oko viđanja deteta. Dete kada se navikne na jedno okruženje, to je stres po dete. Ne želim da se mešam u tu priču, to je isključivo između Asmina i Aneli, pa nisam ja Stanija da komentarišem tuđe dete i da se petljam oko toga - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs