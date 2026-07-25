BATALITE ME: Filip Đukić besan kao ris! Stižu mu klipovi žestokih pljuvačina, on burno reagovao! (VIDEO)

Šestoplasirani učesnik "Elite 9" javno se oglasio i odlučio da zapuši usta svima koji mu šalju klipove u kojima ga bivši cimeri pljuju!

Filip Đukić danas se oglasio putem svog profila na društvenoj mreži Instagram kako bi zapušio usta svima koji mu danima šalju negativne izjave njegovih bivšim cimera i jasno im stavio do znanja da njega te stvari ne zanimaju.

- Prestanite da mi šaljete ko je šta izjavio ili me spominje, znači puca mi k*rac. Jedva sam čekao da izađem sad treba da se bahćem budalaštinama. Butalite me i ne šaljite mi ništa. To što budem morao da odgovaram u "Narod pita" to ću da odgovaram, a ostali mi puca k*rac. Video sam neke stvari koje su se unutra dešavale i to mi je dovoljno - rekao je Filip u klipu na svom storiju, a koji možete da pogledate u nastavku ovog teksta.

Podsećanja radi, Filip je najveći rijaliti zavodnik i čovek koji je najviše devojaka promenio pred kamerama, a u superfinalu zauzeo je visoko šesto mesto, a onda stao pred kamere našeg portala i podelio svoje prve utiske o svemu.

- Utisci su do j*ja, jedva sam čekao da izađem, jer nije više ovo mesto za mene, realno - rekao je Filip, a onda otkrio šta ga je najviše nerivralo u rijalitiju:

- Ljudi, ljudi nisu više spontani, samo gledaju kako da nekog u*eru, kako nekog da ukanale. Nema te spontanosti koja je bila pre pet, šest godina.

Filip je takođe posledmnjih meseci najgledanijeg rijalitija u regionu imao jako turbulentan odnos sa Aneli Ahmić, sa kojom nije želeo da uđe u emotivnu vezu jer ona ima ćerku i zbog toga ne može da zamisli da sa njom imam ozbiljan odnos i planira budućnost.

- Da znam, ja bih ti rekao, ali ne znam. Da budemo u vezi, ne, ona je devojka rekla da ne želi nikakve kombinacije, nikakva s*anja, mislim da ćemo ostati u prijateljskom odnosu i to je najbolje.

Autor: A. Nikolić