Uništen auto bivšeg učesnika Elite: Hitno se oglasio, pogledajte kako sad izgleda skupocena mašina! (FOTO)

Nepoznata devojka se potpisala na kolima Marka Stefanovića!

Bivši učesnik "Elite 8" Marko Stefanović danas se oglasio putem svog storija na društvenoj mreži Instagram i svojim brojnim pratiocima pokazao kako mu je nepoznara devojka uništila auto.

Naime, on je objavio sliku gde se vidi ogreban auto, a potpis je ostavila Ana.

- Aj sad lepo Ana javi se da saniramo ogrebotinu - poručio je Stefanović uz fotografiju koju je podelio.

Inače, Marko je nedavno i okončao svoju ljubavnu vezu sa bivšom učesnicom "Elite" Sanjom Grujić. Njih dvoje su tokom osme sezone bili par koji je imao dosta problema zbog njegovih porodičnih odnosa, ali i pored toga mnogi su verovali da će pobediti sve prepreke i opstati zajedno.

Ipak odabrao porodicu umesto ljubavi?!

Šuškanja na ovu temu su sve jača, s obzirom na to da je sada, kako su raskinuli, Marko objavio na svom instagram profilu da se nalazi kod babe, pa su tako počela nagađanja na socijalnim mrežama da je raskol nastao jer je Marko odabrao ipak svoju porodicu, a šta je zapravo istina, ostaje nam da ispratimo.

Sanja u svađi sa Markovom porodicom

Sanja Grujić svojevremeno je govorila o svom lošem odnosu sa Markovom porodicom. Sanja je prošle godine prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.

- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.

Autor: A. Nikolić