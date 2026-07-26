Durdžići zbog Asmina došli u Beograd, a on se ne odvaja od Maje: Pokupila je sve njegove stvari pre nego što se probudio!

Otkrili detalje nakon završetka "Elite 9", ovo nisu očekivali!

Roditelji petoplasiranog učesnika rijalitija Asmina Durdžića, Mevlida i Mustafa, odmah po završetku sezone doputovali su u Beograd kako bi što više vremena proveli sa sinom. Tim povodom iznajmili su apartman u jednom od najluksuznijih beogradskih naselja, planirajući da u miru razgovaraju sa njim o svemu što se dešavalo tokom učešća u rijalitiju i pruže mu podršku nakon izlaska.

Ipak, njihovi planovi nisu se odvijali onako kako su zamislili. Otvorivši vrata apartmana za jedne medije, Mevlida i Mustafa otkrili su da Asmin gotovo uopšte ne boravi sa njima, već najveći deo vremena provodi sa Majom Marinković, sa kojom je i tokom boravka na imanju u Šimanovcima bio veoma blizak.

Kako su istakli, očekivali su da će po završetku rijalitija imati priliku da sa sinom nasamo razgovaraju o svim događajima koji su obeležili njegov boravak u programu, ali do toga za sada nije došlo, jer je Asmin, prema njihovim rečima, gotovo neprestano u Majinom društvu.

- ...Mi smo ovde ostali zbog Asmina. Evo, ovaj apartman nas košta dnevno 150 evra, 1.000 evra smo dali za apartman da bismo seli sa njim i porazgovarali, pokušali psihički stabilizovati... On je sa Majom, a bio je sa Majom iz dana u dan već 10 meseci. Kako mi na letovanje da idemo sa njim - prokomentarisao je Mustafa za Blic, što je Mevlida i potvrdila.

- Prvo samo rezervisali ovaj apartman do srede. Posle smo produžili do petka, da mu pomognemo oko te njegove garderobe, da Mevlida to opere i ispegla dok smo tu. Međutim, nama je to bilo uskraćeno. Maja je sve njegove stvari već pokupila pre nego što se on i probudio - dodao je zatim.

Autor: A. Nikolić