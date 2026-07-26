'Moraću da ponovim' Kačavenda o akciji sa Janjušem, otkrila šta mu zamera, pa otkrila ko je najbolji frajer Elite 9, ostaćete u ŠOKU (VIDEO)

Superfinalistkinja "Elite 9" Milena Kačavenda u rubrici "Insta rešetka" odgovarala je na najšakljivija pitanja gledalaca, koja su oni postavljali na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs.

Milena je odgovarala na pitanja o Marku Janjuševiću Janjuš, Aneli Ahmić, ali i ostalim cimerima iz Bele kuće.

Jesi li bila zadovoljna se*som sa Janjušem i njegovom veličinom ponosa?

- Bože... S obzirom na to da sam bila pijana, a malo i koristila nedozvoljene supstance, kako on kaže, rada ga se ne sećam. Tako da bih morala da ponovim, pa da mogu da komentarišem ovo pitanje.

Hoćeš li tužiti Prasmina?

- Ne. Sa Prasminom ću se družiti.

Da li si ti, ženo, normalna? Šta tražiš u Eliti?

- Ja u Eliti radim. Arbajt. Vređam smećare, gazim i uživam. Zato sam plaćena nikad bolje. I sad kad sam izašla, malo sam ih vređala, a debelo sam plaćena.

Draga Milena, šta je tebi u životu trebao Janjuš, prevarant?

- Pa bila sam pijana. Da sam bila trezna i da sam uvidela one pete... Jer napolju očigledno radio pedikir, pa kad sam ušla morala sam i pedikirom da se bavim, da bih se šunjala s onim rošketom. Mislim da alkohol nije ono što je bio, da se razumemo. Dakle, ovo je poruka svim dragim damama. Nemojte slučajno, ako imate otvoreni prelom karaktera, u nekom emotivnom karambolu da popijete koju čašu vina više. A već mi je postalo i sumnjivo da li je to bio samo alkohol, jer, bogami, dobro se sećam da je nešto tu gorelo. Ali dobro, možda je bila i ringla.

Da li si donela kamagru za večerašnju emisiju?

- To je pitanje za njega, jer njemu se očigledno ne diže na žene, već samo na muškarce. Meni baš niko nije rekao da se neka baba... Pa kao, ne diže mu se na babe, može da mu se digne na dede. Ali o tome ćemo noćas, krenuli smo lagano, ali neće se tako završiti, budite sigurni. Humor smehom strah pokrije, uvek, ali neće mu proći.

Ko je bolji čovek, Aneli ili Maja?

- Mića.

- Rangiraj ove muškarce po izgledu: Janjuš, Anđelo, Asmin, Lepi Mića i Bora Smetana.

- Lepi Mića broj jedan, u tim godinama, sportista, trenira, gospodin. Bora bih stavila na drugo mesto. Volim njegove stajlinge. Otkad je pevao onog Erosa, tu je podsećao... Bora je neko moj. Ja volim tu dušu, tu latino energiju. Tako da Bora broj dva. A lažni Bajden, ako mu nije iscurila farba u oko pa ne vidi, njega ne bih stavila ni na jedno mesto. Moj bio si "pozivi koji se ne odbijaju", ali njega stvarno ne mogu da selektujem nigde. On je vanserijski, a Pasmin, pa Prasmin je kod mene. Vrlo uskoro pravim jedan obor i lovim nebezbedne životinje po putu, tako da Prasmina uskoro možete naći na mojoj adresi. A ako ga nemate, možete da ga uzmete od Lazara, alijas Luke, Kurčubića.

Autor: pink.rs