DRŽAVNI FAKULTET, POZNANSTVO SA HJU HEFNEROM, SLAVA I TRUJUMF U ELITI 9! Stanija Dobrojević otvorila dušu u 'Jutru sa dušom', osvrnula se na svoje učešće, pa otkrila planove za budućnost: Želim da se ostvarim kao majka!

Stanija je u emotivnom razgovoru otvorila dušu i govorila o svom životnom putu, izazovima, uspesima i planovima za budućnost. Poseban deo intervjua bio je posvećen njenoj pobedi u "Eliti 9", o kojoj je govorila kao o kruni jednog dugog i zahtevnog puta. Istakla je da joj je podrška publike bila najveća nagrada i da joj je upravo poverenje gledalaca dalo snagu da istraje do samog kraja.

Stanija Dobrojević nakon pobede u "Eliti 9" otvorila je dušu u razgovoru sa Jovanom Jeremić u ''Jutru sa dušom'' u specijalnom televizijskom intervjuu. Govorila je o velikom trijumfu, najtežim trenucima koje je prošla tokom takmičenja, podršci publike koja joj je donela pobedu, ali i planovima za budućnost.

Nakon što je odnela pobedu u superfinalu rijalitija "Elita 9" i osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra, Stanija Dobrojević prvi put je otvoreno govorila o utiscima nakon izlaska iz rijalitija. Pobednica devete sezone nije krila emocije, ističući da joj je podrška publike bila najveći vetar u leđa tokom celog takmičenja.

Podsetimo, Stanija Dobrojević osvojila je prvo mesto u "Eliti 9" sa najvećim brojem glasova publike i tako ponela titulu pobednice, dok je drugo mesto pripalo Aneli Ahmić. Trijumf je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gde joj fanovi i dalje upućuju čestitke i poruke podrške.

Da li si se trudila da u mislima budeš na drugom mestu, dok su te vređali?

- Da, tako je, ali sam u jednom momentu totalno pukla pod pritiskom, kada su mi mrtvog oca vređali. Mislila da dignem ruke od svog učešća, jednostavno je tako, ali mi je neka sila dala snagu, da ja nastavim dalje. Majka me je uvek vaspitavala da budem fina, ali ja u sebi imam taj borbeni duh, koji se ispoljio u rijalitiju. Od jutra do mraka su me vređali.

Da li ti je bilo najgore to što si gledala Maju i Asmina zajedno?

- Ne, već uvrede. Ajde što me je on izdao, završio sa njom s kojom sam bila dobra, nego što su me zajedno vrađali.

Koliko si ranije bila dobra sa Majom?

- Nije to bilo neko drugarstvo, ali je jasno bilo ispraćeno, jer smo se slikale kad smo zajedno. Ipak, dobre smo bila, nisam od nje očekivala da mi uradi, to što mi je uradila. Nikada svojoj drugarici nisam preotela momka, partnera, nikada! Ja sam primer da muškarac iz nekog razloga ponekad dolazi do toga da je žele kao ženu iz koristi, a žene potencijalno žele nešto njeno. Međutim, ja sam ta koja je uvek podrška ženama. Jovana , donela sam ti poklon iz moje ''Sbombs'' kolekcije.

Kada govorimo o tom fenomenu rijaliti igrača, šta je to što neko treba da poseduje, da bi bio potpun?

- Nikada nisam bila rijaliti igrač, već osoba za sebe. Nikada nisam gledala na to kao na posao, on je uvek bio moj život. Uvek sam bila veoma stvaran lik, zaljubljivala se, ili kao sad, pred celim svetom, javno završavala svoj odnos. Nikada mi motiv nije bila zarada, ali sam ulazila u rijaliti, zarada je kasnije dolazila. Kada sam bila klinka, želela sam najviše popularnost, a posle je na sve to došla zarada. Rijaliti komentatori nikada nisu iza sebe ostvarili neke uspehe. Mene su kroz rijaliti osporavali, govorili su da mi je diploma lažna. Ponašali su se kao da treba da se stidim, jer sa fakultetski obrazovana.

Stanija, kad si se rodila?

- Ja sam rođena 1985. godine.

- Stanija, pronašla sam sliku sa Hju Hefnerom, to nije mala stvar.

- Nije, to je bilo za moj rođendan, bila sam prva do njega. To nije mala stvar, uopšte. Veoma mi je drago, jer je prva koja se slikala za njegov časopis bila Merlin Monro. Navikla sam da se i to osporava, moj bend osporavaju, konstantno neki imaju nameru da me degradiraju.

Stanija, šta planiraš sa svojim privaznim životom? Da li imaš u planu da se ostvariš kao majka?

- Volela bih. Trenutno nemam partnera i bitno mi je da sam se rešila moje prethodne ljubavne situacije. Ostvarena sam finansijski, samo fali to što istinski sebi želim. Mislim da me je Bog nagradio i da će me tek nagraditi i da mene čeka moja sreća. Radujem se svemu što dolazi, ali ne želim da žurim i da srljam.

Šta čovek treba da poseduje muškarac, da bi te osvojio?

- Čast i poštenje, jer se pokazalo da sam imala ljude koji su iz koristi do mene dolazili. Želim da me neko poštuje, da ima čisto srce.

Autor: S.Z.