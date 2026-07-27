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VEČERAS GORI STUDIO PINKA! U Narod pita stižu Stanija, Aneli i Maja: Vreme je za pakleno suočavanje!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večeras od 23 časa na televiziji Pink očekuje vas novo izdanje emisije "Elita – Narod pita", a jedno je sigurno - studio će goreti zbog žestokog suočavanja o kojem će se dugo pričati.

Kroz uzbudljivo veče gledaoce će voditi Darko Tanasijević, koji će u studiju ugostiti pobednicu "Elite" Staniju Dobrojević, drugoplasiranu Aneli Ahmić i Maju Marinković, koje će se prvi put naći oči u oči pred kamerama nakon burnih dešavanja koja su obeležila prethodni period.

Foto: Foto/RED Portal

Nema sumnje da će atmosfera biti usijana, budući da iza njih stoje brojni sukobi, prozivke i nerazjašnjeni odnosi. Očekuju se žestoke rasprave, međusobna suočavanja i odgovori na pitanja koja zanimaju milionski auditorijum, a nema dileme da će jedna od glavnih tema večeri biti i Asmin Durdžić. Razlog je više nego jasan - u studio stižu njegove dve bivše partnerke, Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, ali i njegova sadašnja devojka Maja Marinković, pa publika s nestrpljenjem očekuje kako će izgledati njihov susret i šta će sve imati da kažu jedna drugoj.

I ovog puta, gledaoci će imati priliku da aktivno učestvuju u emisiji. Svoja pitanja mogu postaviti pozivom na broj 0677/300-300, dok će se komentari i pitanja čitati i sa društvene mreže X, uz hešteg #narodpita.

Ne propustite novo izdanje emisije "Elita – Narod pita", večeras od 23 časa, uživo na televiziji Pink.

Autor: Pink.rs

#ANELI AHMIĆ

#Darko Tanasijević

#ELITA

#Maja Marinković

#Stanija Dobrojević

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