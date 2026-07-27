BIZARNO! Kristina prikrivala Kristijanovo ubistvo psa, pa smislila predstavu za javnost da skupi lajkove: On plakao u lajvu, a pogledajte kakav je snimak ona objavila! (VIDEO)

Kristina Spalević i Kristijan Golubović zgrozili su i duboko uznemirili domaću javnost kada se, tokom međusobnih optužbi i iznošenja prljavog veša nakon raskida, saznalo da je tokom jedne od njihovih burnih svađa ubijen i njihov kućni ljubimac, čivava Koko!

Zbog snimka na kom Kristijan Golubović zverski zlostavlja nedužnog, malog psa, koji je od posledica prebijanja uginuo digla se "kuka i motika", a prema najavama brojnih udruženja za zaštitu životinja, koje su podnele prijave protiv njega, reagovaće i nadležne službe.

Na meti žestokih osuda našla se i Kristina, saučesnica u celoj priči, koja je sve do sada prikrivala ubistvo nedužne životinje. Ipak, tu nije kraj bizarnostima.

Kristina, koja se sada na mrežama predstavlja kao veliki ljubitelj životinja, osim što je sve vreme ćutala o zlostavljanju i ubistvu kućnog ljubimca, pokušala je narodu da zamaže oči optuživši veterinara, čijom je greškom, navodno, pas uginuo.

- Što je najveća tuga, pre par meseci je skliznuo sa kreveta, bezveze visina, i nagnječi neki nervić. Daju mu analgetik, do uveče je bio kao nov. Preksinoć, u toku noći, da li je on možda nezgodno spavao, kao mi, kad se ukočimo... I mi ga odvedemo kod veterinara, pošto sam videla da opet tako zabacuje glavu, isto. Oni na rentgen, sve super, kao, da mu analgetik opijum, očigledno u prevelikoj količini. Već u kolima, negde na pola puta, on krene da se gubi. Mi ga oživimo, nazovemo veterinara, on kao:"Ma, on se to opustio od analgetika, biće okej već za par sati", i došli kući. On legao pored bebe, ja dok sam oprala kosu, mali počeo da plače. Uđem u sobu, nađem ga u krevetu skoro mrtvog, upiškio se, jadan. Za par minuta je otišao, ništa nismo stigli da uradimo - svesno je lagala Kristina, prikrivajući monstruozni zločin koji se odigrao u njihovom porodičnom domu, pred njenim očima.

Ipak, to nije sve. Njih dvoje su otišli toliko daleko da su navodnu tugu zbog gubitka nedužne životinje, koju je Kristijan ubio, želeli da monetizuju i skupe lajkove i podršku na društvenim mrežama - on plačući za mrtvim psom u lajvu na TikToku, dok je Kristina pažljivo odabrala snimke njihovih uspomena sa psom i objavila srceparajući video, iako je svesna da je čivavu naočigled nje ubio Kristijan, dok ga je ona prikrivala.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Zbogom, jedino moje žuto pile – napisala je tada Kristina.

Suspendovani sa RED TV

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, direktor i vlasnik Pink media group, Željko Mitrović, je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

Autor: pink.rs