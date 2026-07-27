NEMAM STIDA KAD SE KUNEM U BARBARU! Terza ogolio dušu o ćerki, Sofiji i Milici: Ucenjuje me, odlučiće sud (VIDEO)

Superfinalista "Elite 9" Borislav Terzić Terza u rubrici "Insta rešetka" odgovarao je na najšakljivija pitanja gledalaca, koja su oni postavljali na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs. Pričao je o odnosu sa bivšom devojkom Sofijom Janićijević, borbi za starateljstvo nad ćerkom sa bivšom verenicom Milicom Veličković, ali i svojim postupcima u "Eliti".

Zašto si ono morao učiniti Milici Veličković u Eliti 8?

- Nisam uradio namerno, eto. Luda glava, nisam razmišljao šta čekam i koga imam, tako da eto... Zaljubio se bio, to je to.

Zar si zbilja pomislio da će sud stati na tvoju stranu? Nije ni prvi put, a neće ni drugi, treći, četrvri.

- Dobro, videćemo šta će sud reći.

Da li shvataš koliki si šaban ispao zbog Sofije? Predmet ismevanja, blam.

- Ja volim Šabana Šaulića da slušam, njegove pesme, uopšte se ne ljudim na to.

Koliko ti je zapravo teško posle svega što se izdešavalo?

- Ja to najbolje znam, ja i moja porodica kako je meni što ne viđam nju. Tako je kako je, sada je situacija takva. Najbitnija mi je ona.

Terza, Terza... Zar pored onakve žene ti spade na niske grane? Čija je to prošlost bolja od Miličine?

- Ne gledam čija je prošlost kakva je, i Milica ima svoju prošlost. Da sam gledao to, možda ne bih imao dete sa Milicom. Iskreno sam je zavoleo. Nebitno je, kakvu god da ona ima prošlost, imam najlepše dete na svetu. Što se tiče drugih devojaka, svi imaju neku prošlost, ružnu, ovakvu, onakvu, život je to.

Da li shvataš da ćeš ceo život biti ucenjivan i u problemu zbog deteta i da će je majka vaspitavati kao želi?

- Već sada sam svestan da sam ucenjivan, tako da... Najbolje je rešenje sud, sud će dodeliti, pravda će biti i na mojoj i njenoj strani. Imaću pravo da viđam svoje dete.

Da li imaš stida kada se zakuneš u malu Barbaru? Jad i čemer.

- Nemam stida.

Kakav je osećaj kada shvatiš da si ostavio nerođeno dete zbog devojke koja spava sa matorcima za novac?

- Mene to uopšte ne zanima ko s kim spava, ko šta radi. Sofija je devojka sa kojom sam bio u vezi, kada sam saznao za te stvari više nismo bili zajedno.

Autor: D. T.