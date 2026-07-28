Jedva čekam da je vidim: Aneli o susretu sa Norom, priznala sve o odnosu sa Đukićem, a ono što je rekla o Maji, ostaviće vas u šoku (VIDEO)

Neposredno pred početak sinoćnjeg izdanja emisije "Narod pita", Aneli Ahmić govorila je za Pink.rs i otkrila kako se oseća svega nekoliko dana nakon završetka "Elite". Emotivno je progovorila o dirljivom video-pozivu sa ćerkom Norom, priznala koliko joj teško pada razdvojenost i otkrila kada konačno kreće put Sarajeva kako bi je zagrlila.

Osim toga, Aneli se osvrnula i na odnose sa bivšim cimerima, priznala ko ju je nakon rijalitija najviše iznenadio, a stavila je tačku i na nagađanja o odnosu sa Filipom Đukićem. Otkrila je da li između njih postoji nešto više od prijateljstva i kakav je njihov odnos danas.

Na samom startu razgovora, Aneli je otkrila kako se oseća, da li su se slegli utisci i kada će ići kući kod svoje ćerke Nore.

- Iskreno, nije se još sleglo. Jako sam emotivna. Umorna sam jako, a sutra je put, tako da sam baš uzbuđena i emotivna. Sutra idem kući, sutra idem da vidim moju Noru. Negde mi je bilo krivo što sam morala da ostanem, nisam mogla odmah da odem zbog snimanja i emisije "Narod pita". Već sam pre nekoliko dana planirala put, ali sam imala obaveze. Malopre, dok sam se šminkala, same su mi krenule suze. Idem kući, izlaze suze, samo idu. - rekla je Aneli pa je otkrila kako je protekao poziv sa Norom:

- Bilo je prelepo, ona se toliko promenila, samo priča. Sjajna je, pokazala mi kuću, sve mi je govorila šta da radim. Dobila je poklon od mene, onog Stiča, mama kaže da miriše na mene, jer je skoro nosila moju torbicu i rekla: "To je Anelina torbica", pa je pričala kako miriše na mene. Stalno mislim na nju i jedva čekam da je zagrlim. Prijatelji dolaze po mene, ne idem sama. Rekla sam im da nigde ne stajemo na ručak, da me voze pravo kući. Neka stanu gde god hoće, samo da što pre stignem da zagrlim svoju ćerku.

Aneli je otkrila da li je promenila mišljenje o nekom bivšem cimeru, da li je videla nešto u cimerima:

- Iskreno, ja te klipove slabo gledam i ne pratim ih mnogo. Ali, Maja me je iznenadila svojim izjavama i ponašanjem. Zaista se ponaša normalno. Ne vređa, ne pljuje, iako smo nas dve imale najveće sukobe tokom cele sezone. - rekla je Aneli i otkrila sa kim je ostala u dobrim odnosima:

- Filip, Pečenica, Mića, Milanče, Piksi... To su ljudi sa kojima sam ostala u kontaktu. Zaista nisam imala vremena da se čujem ni sa kim drugim, jer ga nemam ni za šta. Sve vreme sam posvećena ćerki i porodici, ne stižem nikome ni da se javim - rekla je Aneli i otkrila da li je sa Filipom u vezi:

- Nema tu ništa, mi smo se čuli juče, tu smo, okej smo. Ostalo je na tome. Samo kontakt, tako je - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs