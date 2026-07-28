JANJUŠ NAPUSTIO BEOGRAD I OTIŠAO U RODNI KRAJ: Jednom slikom raznežio sve, o njoj su svi pričali a dugo je niko nije video (FOTO)

Nakon završetka "Elite 9", Marko Janjušević Janjuš otišao je u svoj rodni Prijepolje, gde provodi vreme sa najbližima. Društvo mu pravi ćerka Kruna, a na društvenim mrežama podelio je fotografije koje su raznežile njegove pratioce.

Naime, Janjuš je objavio nekoliko kadrova sa psom Vesnom, ljubimcem kojeg je dobio tokom učešća u "Eliti 7". Vesna je tada bila poseban poklon od Uroša Stanića, koji je u okviru jednog zadatka imao misiju da obraduje Janjuša.

Na fotografijama se može videti kako Janjuš u dvorištu porodične kuće drži Vesnu u naručju, dok je na drugom snimku njegova ćerka Kruna nežno mazi i provodi vreme sa njom. Ovim objavama pokazao je da je Vesna i dalje važan deo njihove porodice i da nakon rijalitija uživa u mirnim trenucima sa svojim najbližima u Prijepolju.

Podsetimo, tokom učešća u "Eliti 7", Marka Janjuševića Janjuša zadesila je velika porodična tragedija. Za vreme njegovog boravka u rijalitiju preminuo je njegov najmlađi brat Mihailo, a vest o tome saopštena mu je pred kamerama. Nakon što je produkcija obavestila Janjuša o tragediji, on je odmah napustio rijaliti kako bi bio uz svoju porodicu u najtežim trenucima.

Po povratku u javnost, Janjuš je više puta isticao koliko ga je gubitak brata pogodio, naglašavajući da je to najteži period u njegovom životu. O tome je govorio i tokom kasnijih pojavljivanja u rijalitiju, ne krijući da se i dalje teško nosi sa velikim porodičnim gubitkom.

Autor: N.B.