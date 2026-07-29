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Čuo sam se sa Groficom, sa Aneli sam razmenio nekoliko poruka! Nerio otkrio da li mu se popravio odnos sa Ahmićima posle Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Baka Nada se potrudila da Neriju pronađe stan u koji će se useliti nakon Elite sa svojom ženom i ćerkom.

Dvanaestoplasirani superfinalista "Elite 9" Nerio Ružanji nakon izlaska iz rijalitija još uvek sabira utiske. Za naš portal je otkrio da se čuo sa svojom babom Groficom, ali i sa sestrom, dok sa majkom Sitom Ahmić još nije stupio u kontakt.

- Čuo sam se samo sa Groficom i sestrom. Sa Aneli sam razmenio par poruka, rekla mi je da se javim ako mi treba nešto. Međutim, to je to, nismo ništa od toga pričali. Sa Sitom se nisam čuo - rekao je Nerio.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

On je istakao da nije želeo da čita Sitine izjave koje je davala dok je on bio u rijalitiju, te da ga to ne interesuje.

- Nisam hteo da čitam, odmaram mozak od svega, adaptiram se na stvarni svet, video sam neke sitne stvari, nisam detaljno istraživao šta je sve izjavljivala - rekao je Nerio, a potom prokomentarisao i to što je njegova majka u finalu pružila podršku Aneli, a nje njemu:

- Dobro, očekivano je da će pružiti Aneli podršku, s ozbirom na to da sam ja išao protiv nje. Znam da je svašta izjavljivala i za mene i za Hanu i za Ariju, i očekivao sam da će njoj pružiti podršku.

Ružanji je istakao da je beskrajno zahvalan svojoj baki koja mu je pronašla stan u kom će ubuduće živeti sa svojom suprugom Hanom i ćerkom Arijom.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Baka Nada nam je našla fantastičan stan, stan iz snova koji nas čeka kad dođemo u Split. Naćićemo neki najnormalniji posao, možda se vratim taksiranju, ili nešto slično tome, najnormalniji život.

Autor: R.L.

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