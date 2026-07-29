Čuo sam se sa Groficom, sa Aneli sam razmenio nekoliko poruka! Nerio otkrio da li mu se popravio odnos sa Ahmićima posle Elite! (VIDEO)

Baka Nada se potrudila da Neriju pronađe stan u koji će se useliti nakon Elite sa svojom ženom i ćerkom.
Dvanaestoplasirani superfinalista "Elite 9" Nerio Ružanji nakon izlaska iz rijalitija još uvek sabira utiske. Za naš portal je otkrio da se čuo sa svojom babom Groficom, ali i sa sestrom, dok sa majkom Sitom Ahmić još nije stupio u kontakt.
- Čuo sam se samo sa Groficom i sestrom. Sa Aneli sam razmenio par poruka, rekla mi je da se javim ako mi treba nešto. Međutim, to je to, nismo ništa od toga pričali. Sa Sitom se nisam čuo - rekao je Nerio.
On je istakao da nije želeo da čita Sitine izjave koje je davala dok je on bio u rijalitiju, te da ga to ne interesuje.
- Nisam hteo da čitam, odmaram mozak od svega, adaptiram se na stvarni svet, video sam neke sitne stvari, nisam detaljno istraživao šta je sve izjavljivala - rekao je Nerio, a potom prokomentarisao i to što je njegova majka u finalu pružila podršku Aneli, a nje njemu:
- Dobro, očekivano je da će pružiti Aneli podršku, s ozbirom na to da sam ja išao protiv nje. Znam da je svašta izjavljivala i za mene i za Hanu i za Ariju, i očekivao sam da će njoj pružiti podršku.
Ružanji je istakao da je beskrajno zahvalan svojoj baki koja mu je pronašla stan u kom će ubuduće živeti sa svojom suprugom Hanom i ćerkom Arijom.
- Baka Nada nam je našla fantastičan stan, stan iz snova koji nas čeka kad dođemo u Split. Naćićemo neki najnormalniji posao, možda se vratim taksiranju, ili nešto slično tome, najnormalniji život.
Autor: R.L.