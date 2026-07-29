Imam mnogo udvarača, ne mogu da postignem! Uroš Stanić posle Elite procvetao, ljubavni život mu nikad bolji! (VIDEO)

On je kao i uvek bio bez dlake na jeziku, te je otkrio šta se u njegovom životu promenilo po izlasku iz rijalitija.

Uroš Stanić je za naš portal prokomentarisao sva najaktuelnija dešavanja kako iz emisija "Narod pita", tako i iz svog života. On je odmah na početku počeo priču o Sofiji, Danetu, Terzi i Milici.

- Dane mi je najupečatljiviji, stvarno užas, Sofija je totalno uništena i demolirana. Ja znam da ona laže, veliku sam nepravdu u osmici doživeo, niko mi nije verovao. A ove godine je pravda na mojoj strani, totalno sam je zgazio u uništio i nju i Terzu. Rešio sam ih, nisam imao vremena da ih pratim, više sam se bacio Asminom, Majom, Stanijom, osobama sa kojima sam na sudu - rekao je Uroš.

On je istakao da Terza nema nikakve šanse protiv Milice na sudu, ali i da njoj veoma teško pada što on lažnu priču priča u medijima.

- Na sudu joj ne može ništa, pravda je na Miličinoj strani. Sa njom sam u kontaktu, video sam i Barbaru, preslatka je, porasla, pametna, vesela, razdragana devojčica. Kao med. Milica je uz mene, ona mi nije pričala preterano o Terzi, rekla mi je samo da je otkako je izašao nijednom nije okrenuo, niti je pokušao da stupi u komunikaciju, samo za medije prosipa prazne priče - rekao je Uroš i dodao da Milici teško pada ovakvo ponašanje:

- Pa to joj jako teško pada, sama izdržava Barbaru, sama se bori, bez ikakve pomoći, stvarno je žena lavica.

On je dodao da mu udvarača ne manjka, ali da sa Borom Santanom više nije u kontaktu.

- Nisam sa Borom u kontaktu, to je sve deo moje prošlosti, ne znam šta mi bi, prepisaću to mojim mladim, nezrelim godinama, moji muškarci su mnogo lepši od Bore. Imam mnogo udvarača, ne mogu sve da postignem, osećam se kao vanzemaljac koji je tek sleteo, ne mogu da se naviknem na spoljni svet. Smatram da nije vreme još za novu vezu, treba da zacelim rane, pa tek onda da uđem u nešto novo.

Stanić je dodao da je izgladio odnos sa Aneli Ahmić, te da mu je žao što ona nije odnela pobedu u "Eliti 9".

- Aneli i ja smo imali sukobe, ali mi je krivo što nije pobedila. Video sam na društvenim mrežama koliku podršku ima. Dok za gladijatore, nisam našao nijedan pozitivan komentar. Aneli i ja ne možemo da se družimo kao pre, ali smo spustili loptu i krivo mi je što nije pobedila u konkurenciji sa Stanijom - zaključio je Uroš.

Autor: R.L.