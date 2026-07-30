Noć o kojoj će se pričati! U Narod pita večeras stižu Teodora i Filip! Da li će ljubavne varnice opet planuti?

Voditeljka Ana Radulović ove noći u studiju televizije Pink ugostiće bivše učesnike "Elite 9" Filipa Đukića i Teodoru Delić.

Njih dvoje suočiće se prvi put nakon izlaska iz rijalitija, u kom je među njima bilo mnogo ljubavnih varnica.

Iako je Teodora bila zauzeta, tačnije verena sa Nenadom Macanovićem Bebicom, Filipovim čarima nije odolela, te su bili na korak od ulaska u vezu. Međutim, Bebica je poremetio ove ljubavne planove, pa se Teodora vratila njemu, a Filip je krenuo dalje u osvajanje ostalih cimerki.

Kakva će situacija među njima biti večeras, da li je Delićeva uspela svoju porodicu da pomiri sa Bebicom, kako se nakon svega oseća Filip i da li je nastavio odnos sa nekom devojkom iz rijalitija, saznaćemo ove noći od 23 sata na TV Pink!

Autor: R.L.