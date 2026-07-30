INSTA REŠETKA! Verujem da ćemo se družiti: Anđelo Ranković ima novu simpatiju, nakon Teodore Džehverović ova mlada pevačica mu ZAPALA ZA OKO! (VIDEO)

Bivši učesnik "Elite" važi za velikog zavodnika, a sada je za naš portal priznao da u njegovom životu postoji devojka koja mu je bliska srcu, a u pitanju je poznata pevačica.

Anđelo Ranković odgovarao je na pitanja gledalaca sa Instagrama u čuvenoj rubrici portala Pink.rs "Insta rešetka", te je tom prilikom otkrio u kakvim je odnosima sa bivšim cimerima iz Bele kuće, ali i šta se dešava na ljubavnom planu kod njega.

Da bi želeo da budeš ponovo u vezi sa Teodorom Džehverović, i da li bi joj čestitao na karijeri?

- Ne, nema potrebe, što se tiče veze mi smo završili, svako je krenuo svojim putem. Što se tiče karijere, naravno, ja sam tu bio kad je bila takoreći na početku, naravno da bih čestitao.

Ko je bolji čovek, Aneli ili Boginja?

- Boginja.

Što nisi ispao mangup, pa zaplivao jezerom, kad si već bio spreman da se kladiš?

- Nisam ja mangup, ja sam miran, normalan momak.

Kakav je osećan kad te isprate Ivan i Kačavenda sa Rajskog ostrva?

- Pravo da ti kažem, nikakav, ne interesuje me, drago mi je da se sve završilo i da sam izašao.

Da li je realno da si sebe toliko srozao da izlaziš sa Poršelinom?

- Nisam izlazio sa Slađom, mi se poznajemo, bili smo zajedno u sezoni sedam. Nisi smo izlazili, niti smo se viđali, ne mogu da kažem ni da sam se srozao, niti da se bilo ko sroza ko izađe s njom.

Da li si se čuo sa Stanijom?

- Nakon završetka Elite, ne.

Mišljenje o Lepom Mići?

- Sve što sam pričao ovih godina o Mići stoji, da je je suprug izvanredan, deda, brat sve to. Ali što se tiče nas dvojice, naše prijateljstvo je završeno, malo sam se razočarao, ali okej ništa strašno.

Zašto ne uzvratiš praćenje na Instagramu bivšoj devojci?

- Ne znam na koju misle, ima ih više, ali pravo da ti kažem nisam puno ni stigao da ispratim ko me je zapratio, tako da žao mi je, ne znam o kome se radi.

Šta ti je trebala Akita u životu?

- Neću je nazvati tim imenom, bili smo u vezi, ali nije mi trebala ta bivša devojka u životu.

Kako tvoja porodica gleda na tvoje učešće u rijalitiju?

- Zadovoljni su, to mi je najbitnije.

Da li ćeš se napolju družiti sa pevačicom Anom Bertić?

- Verujem da će biti prilike da se družimo, što se mene tiče.

Autor: R.L.