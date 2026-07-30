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Nemam više razlog da se dvoumim! Luka otkrio da će VERITI Anitu, prihvatio je i njegov otac Baja?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vujović je potvrdio je svaki član njegove porodice saglasan sa tim da mu Stanojlovićeva bude žena.

Pred kamere emisije "Premijera" stao je Luka Vujović i otkrio da uskoro planira da veri svoju trudnu devojku Anitu Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih da pričam o tome, jer onda se neće iznenaditi. Može se reći da imam veliki razlog da ne treba da razmišljam niti da se dvoumim. Naravno prioriteti su nam njeno zdravlje, bebica, sve je okej, hvala dragom Bogu - rekao je Luka, a onda otkrio kako mu je bilo kada je prvi put čuo otkucaje bebinog srca:

- Bili smo kod lekara, čuo sam otkucaje srca, neverovatno je, i dalje sam pod utiscima, koliko vrede one male sličice. Kad čovek razmisli o svemu shvati da je porodica sve.

Foto: Pink.rs, Instagram.com

Vujović je istakao da je Anitu prihvatio svaki član njegove porodice i da imaju blagoslov za zajednički život i budućnost.

- Prezadovoljan sam jer je cela porodica uz nas, svi su je videli i prihvatili, svi, svaki član porodice i to je naša pobeda - rekao je Luka.

Autor: R.L.

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