Bivši zadrugar ZADIRKIVAO Darka Tanasijevića, pa dobio povratnu: Ovakvu reakciju voditelja nije očekivao! (VIDEO)

Darko je poznat po dobrom raspoloženju i energiji, koje mu nije falilo ni ove noći, koju je proveo u društvu bivšeg zadrugara.
Voditelj Darko Tanasijević jedno je od omiljenih TV lica Pinka. Iako je u svom poslu profesionalan, i kada je u Beloj kući, sa njim nema šale, van kamera ostvario je pojedina drugarstva sa rijaliti učesnicima.
Tako je i ove večeri izašao na jedan zanimljiv događaj u Beogradu, gde se momci takmiče u šamaranju.
Darko je bio u društvu bivšeg zadrugara Mateje Matijevića, koji je u jednom momentu upalio svoju selfi kameru i počeo da ga zadirkuje.
- Dare, ja ne znam ko bi došao ovde... - počeo je Mateja, a Darko mu je "opalio" šamarčić.
Ovo je izazvalo smeh kod obojice, ali i kod svih njihovih pratilaca, jer je svima bilo jasno da je u pitanju šala i dobra zabava dva prijatelja.
Nakon ovoga oni su upitali svoje pratioce "Ko je za još jednu turu", nasmejani i sjajno raspoloženi.
Autor: R.L.