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Kao potpuni stranci: Teodora i Filip otkrili zašto se nisu pozdravili, on progovorio o Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije ''Narod pita'', gosti voditeljke Ane Radulović su Teodora Delić i Filip Đukić, spoj koji je u ''Eliti 9'' izazivao velike reakcije kako učesnika, tako i publike.

Na samom početku emisije ''Narod pita'', Teodora Delić i Filip Đukić otkrili su zbog čega se nisu pozdravili pre samog početka emisije.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ste se vas dvoje pozdravili, kada ste se videli? - upitala je voditeljka.

- Ne, nismo - rekao je Filip.

- Što bi se pozdravili? - upitala je Teodora.

- Bili ste u rijalitiju zajedno, imale su i neke iskre među vama - rekla je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od toga smo petnaest dana imali komunikaciju. Nismo imali potrebu da se pozdravimo, kako ona, tako i ja - rekao je Filip.

- Da li to znači da se viđaš sa Aneli svaki dan? - upitala je voditeljka.

- Nemam toliko dugačke ruke do Dubrovnika, ali se čujemo. Oboje smo pri istom stavu koji smo imali, čujemo se svaki dan - rekao je Filip.

- Teodora, ti si me veoma čudno pogledala kada sam te pitala da li je Bebica ovde sa tobom večeras - rekla je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

-Pa dobro, on je mene dovezao, moje gostivanje je moj posao, to ne znači da on treba da bude sa mnom uvek - rekla je Teodora.

- Bebica je sebe počastio novom ''bebicom'', kupio je novi auto i napisao u opisu da će autom pobeći od nekih ljudi, misleći verovatno na tvoju majku - rekla je voditeljka.

- Ne, nema potrebe da on posvećuje to mojoj mami, ona je njega i pre rampe sačekala na superfinalu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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