Na silu bi bilo da se čujemo: Filip progovorio o krahu prijateljstva sa Lukom Vujovićem, Teodora otkrila zbog čega joj je veza sa Bebicom na tankom ledu! (VIDEO)

U emisiji ''Narod pita'', gosti su bili Filip Đukić i Teodora Delić, bivši učesnici ''Elite 9'', o čijem odnosu se naširoko pričalo tokom čitavog rijalitija.

Teodora Delić je otkrila voditeljki Ani Radulović, zbog čega je njena veza sa Nenadom Macanovićem Bebicom na klimavim nogama.

- Šta tvoja majka najviše zamera Bebici? - upitala je voditeljka.

- Neko agresivnije ponašanje, da ga tako nazovem. Za to nema opravdanja, ali to je neki splet događaja, neki toksičan odnos - rekla je Teodora.

- Zašto nastavljaš onda sa njim? - upitala je voditeljka.

- Jesmo nastavili odnos, ali nije to tako bajno i sjajno - kazala je Teodora.

- Anđelo je juče rekao da se ne odvajate - kazala je voditeljka.

- Anđelo ne zna najbolje stvari, ali nije sve idealno. Ne živimo zajedno, sabiramo utiske trenutno - rekla je Teodora.

- Filipe, da li planiraš da se čuješ sa Lukom? - upitala je voditeljka.

- Mislim da ne treba da produbljujemo naš odnos. Na silu bi bilo da se čujemo. Posle svega, mislim da to ne treba. Nije iskreno da idem da se vidim sa Anitom i Lukom, sedimo zajedno i pričamo. Eto, možda pustimo neko vreme i vidimo šta će biti. S njim se pratim na Instagramu, okej smo, ali nismo kao što smo bili - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.