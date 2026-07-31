Pucaju Teodora i Bebica! Delićeva priznala: Spičio me je šamar realnosti posle Elite (VIDEO)

Veza Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice bila je jedna od najturbulentnijih tokom "Elite 9", a uprkos tome što su rijaliti napustili zajedno, veza im se u spoljnom svetu našla na ozbiljnom testu.

Teodora je sada za Pink.rs priznala da je po izlasku iz rijalitija dobro razmislila o svemu što se dešavalo, ističući da su joj porodica, posao i ona sama postali prioritet, dok je jasno poručila da će vreme pokazati da li je Bebičina promena iskrena ili je sve bila samo dobra gluma.

- Sabirala sam utiske, sabirala i oduzimala... Negde sam stavila sebe na prvo mesto. Smatram da tako treba svaka devojka. Ja tamo savetujem ljude, pričam o ljudima i komentarišem ih, a zapravo ja kada pogledam sebe, ja te neke stvari nisam radila. Tek sada me je spičio šamar realnosti, majka, šta su mi pričali, pokazivali, kako je to sve izgledalo... Prioritet sam samoj sebi, prioritet mi je porodica, moj posao, pa sve ostalo ako može da bude okej. Ako ne može, ćao - rekla je Teodora.

Ona je potom otkrila da Bebica od izlaska iz rijalitija još nije pokazao svoje staro lice, ali da nije spremna da mu slepo veruje.

- Mnogo se stvari izdešavalo. Mislim da ljudi nisu očekivali da ćemo mi izaći zajedno. On mi je pokazao da je drugačiji bio, poslednja tri meseca, kao da je neka druga osoba, još mi nije pokazao da je isti onaj pre. Poverovala sam u njegovu promenu na trenutak. Nije mi još pokazao da je to laž i foliranje, iako moja majka veruje da je on onaj isti, stari, kao što većina publike ne veruje u njegovu promenu, da je drugačiji. Pustiću vreme, staviću sebe i porodicu, posao na prvo mesto, a on neka pokaže sve - poručila je ona.

Teodora je priznala i da je tek po izlasku iz "Elite" shvatila zbog čega je njena majka bila toliko besna na Bebicu, nakon što joj je pokazala brojne snimke i situacije iz rijalitija.

- Majka mi je pokazivala mnoge stvari koje su se dešavale. Ja u tim trenucima unutra sam izgubila pojam o nekim situacijama, kako to izlazi napolju. Izlazi baš pravo, kako je i bilo. Sve mi je jasno, zašto su tako reagovali, zašto je moja majka toliko ogorčena i besna na njega, zašto više ne želi nikada da ga vidi u svom životu i njenoj blizini, a ni mojoj, prvenstveno. Tek kada sam izašla shvatila sam kako se to odvijalo i na šta je to ličilo - ispričala je Teodora.

Tokom razgovora za Pink.rs osvrnula se i na odnos sa Filipom Đukićem, kojem je zamerila što nije bio uz nju kada joj je podrška bila najpotrebnija.

- Filip kada je trebalo da stane iza mene, on je seo, i bukvalno i figurativno. On kod mene nema više prostora, apsolutno, pokazao mi se u najgorim situacijama, da nije neko ko bi stao uz mene - zaključila je Teodora.

Autor: D .T.