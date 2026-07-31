ANELI TREBA DA UZME MOJE PREZIME! Filip Đukić otvoreno o najlepšim trenucima sa Ahmićevom, aferi sa Comarom i Lores (VIDEO)

Superfinalista "Elite 9" Filip Đukić odgovarao je na pitanja čitalaca u okviru rubrike "Insta rešetka", a najveći broj pitanja ticao se njegovog odnosa sa drugoplasiranom Aneli Ahmić, sa kojom je bio u prisnom odnosu poslednjih meseci.

Da li ćeš tetovirati A na kvadrat, kao što si obećao?

- Hoću, što neću.

Da li si se video sa Gastozom i kako on komentariše tvoje učešće?

- Nismo se videli, čuli smo se. On je sad dole na primorju, bukvalno ćemo se mimoići, ja idem, a on se vraća. Videćemo se posle 15., a što se tiče rijalitija, naravno da nismo pričali o tome.

Šta imaš da kažeš za to što je Aneli rekla da bi uzela tvoje prezime?

- Tako i treba valjda, to je neko poštovanje koje žena ima prema muškarcu. Danas je malo modernije da se ne uzima, ali ja sam old school za te neke stvari. To mi je okej, kul skroz.

Da li misliš da je Asmin za sve u pravu na početku što je pričao, kad si držao njegovu stranu?

- Za taj neki njihov odnos... Ja jesam bio na njegovoj strani, ona nije ni bila tu, slušao sam šta je čovek pričao. Nisam pratio prošle sezone da bih znao šta se tu tačno dešavalo, ali mi je delovao uverljivo. Onda je ušla Aneli, završili u hotelu. Posle hotela sam rekao da ne stajem više ni na njegovu ni na njenu stranu, nek rade šta hoće. Do tog trenutka mi je on delovao uverljivo, ne mogu da kažem da nije. Nek rešavaju kako znaju.

Što i dalje pratiš Lores na TikToku?

- Ne znam, ljudi, ja to nisam ni gledao, majke mi, koga pratim, koga ne pratim... Mogu da mi jave, pa da ja to odradim.

Koji trenutak u "Eliti" bi izdvojio kao najlepši za tebe i Aneli?

- Svi ti neki trenuci gde smo bežali od celokupne atmosfere i negativne energije unutra. Taj svaki trenutak gde smo se osamili, što je nemoguće, uvek neko dođe, ali imali smo neke trenutke gde smo bili sami, ja sam za taj fazon.

Raduje li te to što će Aneli uskoro snimiti pesmu i što će Aneli biti u spotu?

- Ja to sad saznajem (smeh). Rekla mi je da će da snimi pesmu i drago mi je, mislim da treba da se oproba u tome. Ima osećaj za ples i ritam, ima glas... Ima taj neki scenski nastup, nek proba, nema šta da izgubi.

Zar ne misliš da si mogao glasnije da odbraniš Comaru, a ne da se ulizuješ Tarzanu, koji te nameštao?

- Nema šta ja glasnije da branim Comaru. Ja sam i tad, kad su se te neke stvari dešavale napolju, rekao da sa njom nisam bio. Unutra sam takođe rekao da nisam bio, tako da... Ja za sebe ne ustajem da glasno pričam neke stvari, a kamoli za nekog drugog. Mislim da sam jasan, što se toga tiče.

Da li ti je Sandra Todić bila bitnija od roditelja, čim si proveo prvu noć sa njom?

- Nisam bio sa njom intiman niti bilo šta. Ćale mi je bio na superfinalu, popričao sa njim, sa prijateljima. Oni otišli kući, ja otišao kući i to je to.

Da li se čuješ sa Dušicom?

- Ne.

Autor: D. T.