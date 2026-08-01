Kako provode dane Maja i Asmin?! Svi očekivali haos nakon Elite 9, a evo šta oni rade! (FOTO)

Durdžić na društvenoj mreži Instagram pokazao kako se provodi sa Majom nakon što su se ugasile kamere Elite 9!

Maja Marinković i Asmin Durdžić jedan su od parova koji su imali najturbulentniji odnos tokom boravka u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9". Mnogi su mislili da će njihova ljubav vrlo brzo doživeti krah, ali oni za sad uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Asmin je danas putem svog profila na društvenoj mreži Instagram pokazao kako provodi topli julski dan sa svojom partnerkom Majom. Naime, on je uslikao Marinkovićevu dok je jela sladoled u kolima, a na licu je imala osmeh.

Po svemu sudeći ljubavni par uživa otkako su se kamere ugasile, a za sad su demantovali brojne tvrdnje da će im odnos pući posle "Elite 9", a da li će tako biti ostaje da pratimo u danima koji su pred nama.

Podsećanja radi, Mustafa Durdžić, otac superfinaliste "Elite" Asmina Durdžića, našao se na meti brojnih komentara nakon što je dan nakon superfinala rijalitija, na žurki u Šimanovcima, srdačno izgrlio sinovljevu bivšu nevenčanu suprugu Aneli Ahmić, kao i bivšu verenicu Staniju Dobrojević, inače pobednicu rijalitija.

Prvi mu je najstrašnije zamerio sin Asmin, koji je javno poručio da se stidi postupaka svoje porodice, a tada se Mustafa ponovo oglasio na Fejsbuku.

- Zagrljaj, suze i pozdrav za kraj... Nećete me naterati na kajanje zato što sam zagrlio bivše devojke moga sina. Moj sin ima svoje emocije prema njima, one imaju svoje prema njemu, a moje emocije su sasvim druge prirode - objasnio je Mustafa i poručio:

- Elita je završena, svađe su završene, a posle svake bitke postoji i ono vreme pre bitke. Upravo to vreme pre bitke veže ljude, izmiruje ljude i podseti nas ko smo bili pre nego što su nas kamere posvađale. Ne kajem se ni jednu jedinu sekundu zbog zadnjeg zagrljaja. To je bio zagrljaj čovjeka, ne učesnika rijalitija. U našem životu bilo je i lepih trenutaka koji su vredni dostojanstvenog pozdrava. Zagrljaj je bio ljudski, a lepi trenuci ostaju bez obzira na sve što je došlo posle - zaključio je Asminov otac.

Autor: A. Nikolić