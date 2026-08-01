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Kako provode dane Maja i Asmin?! Svi očekivali haos nakon Elite 9, a evo šta oni rade! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Durdžić na društvenoj mreži Instagram pokazao kako se provodi sa Majom nakon što su se ugasile kamere Elite 9!

Maja Marinković i Asmin Durdžić jedan su od parova koji su imali najturbulentniji odnos tokom boravka u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9". Mnogi su mislili da će njihova ljubav vrlo brzo doživeti krah, ali oni za sad uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Foto: Pink.rs/N. Panić

Asmin je danas putem svog profila na društvenoj mreži Instagram pokazao kako provodi topli julski dan sa svojom partnerkom Majom. Naime, on je uslikao Marinkovićevu dok je jela sladoled u kolima, a na licu je imala osmeh.

Po svemu sudeći ljubavni par uživa otkako su se kamere ugasile, a za sad su demantovali brojne tvrdnje da će im odnos pući posle "Elite 9", a da li će tako biti ostaje da pratimo u danima koji su pred nama.

Foto: Instagram.com

Podsećanja radi, Mustafa Durdžić, otac superfinaliste "Elite" Asmina Durdžića, našao se na meti brojnih komentara nakon što je dan nakon superfinala rijalitija, na žurki u Šimanovcima, srdačno izgrlio sinovljevu bivšu nevenčanu suprugu Aneli Ahmić, kao i bivšu verenicu Staniju Dobrojević, inače pobednicu rijalitija.

Prvi mu je najstrašnije zamerio sin Asmin, koji je javno poručio da se stidi postupaka svoje porodice, a tada se Mustafa ponovo oglasio na Fejsbuku.

- Zagrljaj, suze i pozdrav za kraj... Nećete me naterati na kajanje zato što sam zagrlio bivše devojke moga sina. Moj sin ima svoje emocije prema njima, one imaju svoje prema njemu, a moje emocije su sasvim druge prirode - objasnio je Mustafa i poručio:

- Elita je završena, svađe su završene, a posle svake bitke postoji i ono vreme pre bitke. Upravo to vreme pre bitke veže ljude, izmiruje ljude i podseti nas ko smo bili pre nego što su nas kamere posvađale. Ne kajem se ni jednu jedinu sekundu zbog zadnjeg zagrljaja. To je bio zagrljaj čovjeka, ne učesnika rijalitija. U našem životu bilo je i lepih trenutaka koji su vredni dostojanstvenog pozdrava. Zagrljaj je bio ljudski, a lepi trenuci ostaju bez obzira na sve što je došlo posle - zaključio je Asminov otac.

Foto: Facebook.com

Autor: A. Nikolić

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