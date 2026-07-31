Milica me je blokirala, babe na Tiktoku joj pune glavu: Terza kao nikad do sada opleo po Veličkovićevoj, otkrio da je podneo tužbu, pa spomenuo pomirenje sa Sofijom!

Sa majkom svog deteta, Milicom Veličković, ima ozbiljne sukobe, blokiran je, a postupak za viđanje deteta vodiće na sudu. Ističe da nije došlo do pomirenja sa Sofijom, ali su ostali u korektnim odnosima i povremeno su u kontaktu.

Rijaliti učesnik Borislav Terzić Terza zauzeo je 17. mesto u superfinalu "Zadruga 9 Elita" koje se održalo nedavno, dok je prvo mesto osvojila Stanija Dobrojević, a sada je u razgovoru sumirao utiske i otkrio kakvi problemi su ga sačekali u spoljnom svetu.

Borislav Terzić Terza je sada za Blic, a nakon malog predaha i svega što se izdešavalo u rijalitiju, ali i u finalu samog takmičenja, sumirao utiske i otkrio da nije dovoljno samo nedelju dana da se čovek odmori od svega što ga zadesi u takvom formatu.

"Pa, da li sam se odmorio? Iskreno da ti kažem, i nisam. Nisam, zato što sada kad smo izašli, svi te zovu negde levo-desno, familija, drugari, hoćemo levo, hoćemo desno, i tako. Eto, svaki dan se negde družimo, neke obaveze, i eto, to je to. Sutra bi trebalo da idem na more, tako da nadam se da ću se odmoriti ovih 7 dana", rekao nam je Terza.

Porodica nema zamerke

Ističe da porodica na njegovo ovogodišnje učešće nema zamerke.

"Pa, iskreno, oni su, što se tiče ove sezone, zadovoljni. Pošto sam prošle sezone imao loše postupke, znate šta sam uradio. Ali ove sezone sam negde bio, ajde da kažemo, korektan. I jedino što mi zameraju je što sam oprostio uvrede Sofiji što mi je izgovarala za porodicu i za dete. Tako da se i ja kajem što sam negde, eto, oprostio njoj. Trebao sam malo više da razmišljam u tim situacijama, ali eto, taj zatvoreni prostor uvek, što kažem, dođe nam glave. I to se, eto, kajem što sam negde prešao preko toga. Porodica mi to zamera", iskren je on i dodaje da ništa na silu i zbog rijalitija nije radio:

"Pa, šta ću, tako je kako je. Nisam ništa na silu uradio, nisam ni radio zbog rijalitija. Kad sam osećao da treba da se pomirim sa njom, pomirio sam se. Imao sam emocije, ali eto, sad kad sam napolju, kad sagledam situaciju, da, mislim da to, to negde što sam uradio je, ajde da kažeš, bilo zbog zatvorenog prostora i vuklo me je nešto prema njoj. Negde sam se pribojavao ako ona ode kod nekog drugog, kako bih ja tu reagovao i sve to. Znaš kako to sve ide, konfuzija u glavi. Tako da, negde mi je bilo lakše da pređem preko toga, ali, mislim, loše po mene na kraju", dodaje Borislav.

Nema pomirenja sa Sofijom

Terzić kaže da do pomirenja sa Sofijom definitivno neće doći, ali da se čuju.

"Nije istina. Nije istina da smo se pomirili. Otišao sam po nju kao džentlmen. Radila je neku operaciju očiju, ja sam rekao: 'Doći ću ja po tebe'. Bolje da ostanemo u dobrim odnosima nego da se sad nešto tu vređamo. Mi se nekad i ovako i čujemo, dopisujemo, sve je okej, gde si, šta si, šta ima, kako kući, te neke stvari. Šta planiraš dalje? Šalje mi neke klipove, ja njoj. Tako da, eto, bolje da ostanemo negde u korektnom odnosu. I naravno, nećemo se pomiriti, mislim, nikad", ističe Terza.

Milica ga blokirala, advokat mu zabranio da priča

Milica Veličković, sa kojom rijaliti učesnik ima dete inače, ga je blokirala, a evo šta kaže o tom odnosu.

"Blokiran sam od strane nje. Uh, ne mogu puno da pričam, pošto sam bio kod advokata, oni rade svoje, sve što treba. Tako da, znaćemo, mislim, kad će to da se pokrene, ta tužba, i to je to. Jednostavno, sa njom ne mogu da izađem na kraj. Ona priča jedno, ja pričam drugo. Dokazi postoje da je mala bila kod mene kući, da su je moji viđali, sve te neke stvari. Mislim, da izvrće, da prevrće, da mene pljuje, da njena podrška mene pljuje napolju. Tako da, ne želi očigledno da spusti loptu. Daje intervjue, pljuje mene i dalje", priča nam Terzić i ističe da će pravdu potražiti na sudu.

"Svoje pravo da viđam svoje dete ću tražiti preko suda. I to je to. Ako je nisam video 10 meseci, videću je. Ali, eto, kako bude rekla sudija šta i kako", dodaje on i kaže da je Milica pričala i da njegovi navodno ne žele da uzmu ćerkicu da je čuvaju, što on navodi kao netačno, već je porodica imala smrtni slučaj, Terzi je preminula baka, te da iz tog razloga nije bilo moguće uskladiti sve:

"Počela je da preti mom bratu i da ih vređa. Baba nam je umrla, od oca majka. I ona je to negde iskorišćavala za medije, kako mi nismo hteli da uzmemo dete. Ali gde ćeš dete da dovedeš? Skoro žena sahranjena, došla druga baba iz Bosne, jako bolesna", priznale Terza i kaže da ga je advokat posavetao da ne ide njoj ispred vrata i traži ćerkicu, jer je Milica na sve spremna.

Terza smatra da Milici na Tiktoku "pune glavu".

"Bitno je na TikToku da joj babe pune glavu i da zarađuje, da joj ljudi uplaćuju pare kako mene pljuje, kako je ona jadna, kako ja ne želim da vidim dete. To su takve budalaštine. Ali dobro, imaju pravo ljudi da misli. Uopšte me ne zanima šta će narod da kaže, zato što znaju oni vrlo dobro ko je Milica Veličković i šta je ovo. Čekam tužbe, još me je i tužila. Tako da, dobiće svaku kontra tužbu. Imam i sve i poruke i šta mi je pisala. I moj burazer, otac, mogu svi da tuže. Tako da, rekla je da me tužila, pa eto, ako ona želi da spusti loptu, to je to", priznaje nam Borislav i ističe da se sa Munjezom nije čuo, niti će.

"Nije me blam da mi zanimanje bude rijaliti učesnik"

Danas sebe zove rijaliti učesnikom i ističe da mu nije "blam" da kaže javno da se time bavi i da su to činjenice.

"Pa razočaran sam, da. Razočaran sam zato što sam ja imao baš negde, ajde da kažeš, dobar pravac i put, i dosta utakmica u Super ligi Srbije. Bio sam i u Gruziji, u Bosni sam bio, u Slobodi iz Tuzle. Dosta klubova sam promenio, i dosta me ljudi u sportu zna kroz taj fudbal upravo. Ali, eto, negde se nije namestilo, korona je došla, mi nemamo EU papire, ja imam državljanstvo bosansko, i ovde srpsko, tako da, šta mogu s tim papirima", navodi Terza i dodaje:

"Preko ne mogu ništa, da smo negde u EU papiri, u EU, kako se zove. Tako da bih mogao negde da igram, a ovako zauzimaš mesto stranca, sve to kako ide. Korona je došla, malo se povredio, i ovi moji drugari: 'Ajmo, hoćeš da ideš u rijaliti?' Došao tu Stefan Karić, pozvao koga je trebao, videli se, dogovorili se, ušao. Videli da sam budala, i, ovaj, mislim da su pravi pogodak, ovaj, što su mene negde izabrali."

"Milica sve ovo radi zbog medijske pažnje"

Terza tvrdi da Milica sve ovo radi zbog medijske pažnje, budući da je od njegovih roditelja dobila obećanje da su tu za nju, ali da nije u redu da ih pljuje.

"Barbara je dolazila, dva meseca su je kupili burazer i snajka, i bila je kod nas svaki vikend. Čak je i Milica ulazila nam u kuću dva puta na rođendane. Otac je prihvatio. I posle toga, i rekao je: "Sve što ti bude trebalo, nevezano za njega, kaži, imaćeš od nas, ali ne možeš da nas pljuješ, ne možeš da nas blatiš." Ali ne vredi, ona očigledno želi to, želi medijski. Dobro, nek ne radi."

"Razumem je zato što hoće preko te njene patetike da zaradi pare, ali da je malo normalna i da spusti loptu, da završimo s tim. U interesu je Barbari da ima i oca i majku, je l' tako?", priča nam Borislav i dodaje:

"Blamiramo se samo, i ona i ja, zato što kad ona poraste, sve će ovo gledati."

Terza: "Razočarao sam se u Staniju"

Terzić se u razgovoru dotakao i planova za Elitu 10, ali o pobednici ove sezone, Staniji Dobrojević.

"Pa iskreno, negde sam na početku mislio da bi bio okej da Stanija to uzme, ali ne znam, razočarao sam se u Staniju. Sve je smišljeno radila, za crnim stolom žrtva, van stola okej.", ističe on i dodaje:

"Jedno loše joj kažeš, odmah te napada. Tako izvuče iz ljudi da je napadnu, da je vređaju. Stvari koje je radila s Asminom su meni budalaštine. Zaključala sam ribicu, pa šta si muzla čoveka onda."

"Ako Maja i Asmin uđu u Elitu 10, ta priča je završena"

Terza smatra da veza Marinkovićeve i Durdžića nema budućnost, ali i da ako par uđe u desetku, da će ih Car razdvojiti.

"Pa evo, sada opstaju, ali koliko će to trajati?

"Zelim im stvarno sreću, ali posle onakvih uvreda i reči, ne vidim neku budućnost", kaže Terza za Blic i ističe:

"Sve zavisi kako oni napolju funkcionišu, ali ako budu ulazili unutra i bude tu Car, ta priča je završena", dodaje on.

Šta nam je još ispričao Borislav Terzić Terza pogledajte u intervjuu u okviru teksta.

Autor: S.Z.