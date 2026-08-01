Asmin, Matora i Dača stižu u Narod pita! Večeras sledi suočavanje koje su svi čekali! Ovo se ne propušta!

U studio stižu Asmin Durdžić, Jovana Tomić Matora i Dača Virijević, a već na prvi pogled jasno je da gledaoce očekuje izuzetno uzbudljivo veče.

Dača Virijević i Asmin Durdžić tokom učešća u "Eliti 9" imali su brojne sukobe, a jedan od glavnih razloga njihovih rasprava bila je Stanija Dobrojević. Njihovi verbalni okršaji privukli su veliku pažnju javnosti, pa nema sumnje da će imati mnogo toga da kažu i večeras.

Sa druge strane, Matora nije štedela Asmina kada je komentarisala njegov odnos sa Majom Marinković. Njeni stavovi bili su veoma oštri, a kritike koje je iznosila izazvale su brojne reakcije, zbog čega će njihov susret u studiju sigurno privući veliku pažnju gledalaca.

Da li će večeras izgladiti nesuglasice ili će stare razmirice ponovo isplivati na površinu, ostaje da vidimo.

Ne propustite novo izdanje emisije "Narod pita" večeras od 22 časa na Televiziji Pink, njihov domaćin u studiu biće voditelj Darko Tanasijević!

Autor: S.Z.