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Asmin, Matora i Dača stižu u Narod pita! Večeras sledi suočavanje koje su svi čekali! Ovo se ne propušta!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Privatna arhiva ||

U studio stižu Asmin Durdžić, Jovana Tomić Matora i Dača Virijević, a već na prvi pogled jasno je da gledaoce očekuje izuzetno uzbudljivo veče.

Dača Virijević i Asmin Durdžić tokom učešća u "Eliti 9" imali su brojne sukobe, a jedan od glavnih razloga njihovih rasprava bila je Stanija Dobrojević. Njihovi verbalni okršaji privukli su veliku pažnju javnosti, pa nema sumnje da će imati mnogo toga da kažu i večeras.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Sa druge strane, Matora nije štedela Asmina kada je komentarisala njegov odnos sa Majom Marinković. Njeni stavovi bili su veoma oštri, a kritike koje je iznosila izazvale su brojne reakcije, zbog čega će njihov susret u studiju sigurno privući veliku pažnju gledalaca.

Da li će večeras izgladiti nesuglasice ili će stare razmirice ponovo isplivati na površinu, ostaje da vidimo. 

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/TV Pink Printscreen

Ne propustite novo izdanje emisije "Narod pita" večeras od 22 časa na Televiziji Pink, njihov domaćin u studiu biće voditelj Darko Tanasijević!

Autor: S.Z.

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