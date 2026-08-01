Kačavenda razvezala jezik! Brutalno oplela po Janjušu i Anđelu, uporedila ih sa devojčicama, pa otkrila da li joj je Vanja Živić vratila dug: Pare ću iskoristiti za nove stajlinge! (VIDEO)

Milena Kačavenda pred ulazak u studio nije krila šta misli o Marku Janjuševiću Janjušu i Anđelu Rankoviću! Otvoreno progovorila o njihovom odnosu, poručila da nema nameru da prećuti ono što joj je na duši i najavila burno suočavanje koje je, kako je istakla, bilo neminovno.

Milena Kačavenda sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita", gde se oči u oči našla sa Markom Janjuševićem Janjušem i Anđelom Rankovićem. Neposredno pred ulazak u studio, u razgovoru za portal Pink.rs otkrila je kako se oseća pred suočavanje sa nekadašnjim bliskim prijateljima, a tom prilikom nije birala reči. Kačavenda je žestoko oplela po Janjušu i Anđelu, iznela niz oštrih stavova i jasno stavila do znanja da od njihovog susreta očekuje burnu atmosferu.

Milena, donela si ruže, da li je to za Janjuša i Anđela?

- Da, to je za moje rijaliti koleginice i drugarice, ovo je njima namenjeno. Ja sam uvek bila džek. Ne znam kako bih drugačije mogla da ih nazovem, nego svojim rijaliti koleginicama. Kad sam izašla iz rijalitija, ne bih mogla da kažem da sam toliko nebitna kao što su govorili, da imaju podršku kao što su govorili, da sam niko i ništa i sve ostalo. Kada je reč o njima, da nije mene bilo, oni ne bi bi bili jedanaesto i deveto mesto. Jedan blagi, lagani pomen njihovim rijaliti, gigantskim karijerama. Nijedan mi na svemu nije zahvalan, ali Bože moj, biće mi zahvalni. Nadam se da su bili na nekom ručkiću, da se dogovore pre gostovanja, kako će i na koji način o meni da pričaju. Ja moram da napomenem da su govorili da su me svi napustili, a večeras me je dovezao mlađi sin. Ja volim da nekako tematično bude kad ja dolazim, jer sam zvezda. E, sad, razmišljam ko bi naredni mogao da me doveze, možda da naredni put bude moj bivši suprug. Toliko o tome da su me se svi odrekli.

Da li si spremila neke dokaze protiv Anđela i Janjuša?

- Ja sam dokaz, ja sam živi dokaz. Šta će dokaz pored mene žive.

Šta ćeš ako polude kad ugledaju tvoj glamur?

- Neka se jave u psihijatrijsku bolnicu ''Sunce''. Janjuš i Anđelo su me tamo slali, a ja sam se čak i i konsultovala, meni su rekli ''Gospođo, možete ovde da predajete''. Janjuš me je stalno osporavao, na račun moje načitanosti, a ja sam više puta govorila da sam sve dokazala o čemu sam pričala.

Kako komentarišeš učesnike koji ulaze u ''Elitu 10'', Anđelu i Cara?

- Veoma mi se dopadaju ta imena, mislim da će u ''Eliti 10'' biti istinske zvezde, sigurna sam u to, iskreno.

Milena, ti si rekla da je Anđelo metla koja se kači za tebe i da ga bez tebe nema.

- Kao što je on komentarisao, tako svaka budala može da komentariše. Ja sam obrnula igricu. Trening, psiha, ishrana, sve. Dovela sam sebe u maksimalni balans.

Kako gledaš na vezu Janjuša i Vanje?

- Neka im je srećno. Nisam ispratila taj odnos. Uživam u svom životu, kod kuće, sa mojim dragim ljudima.

Da li ti je Vanja vratila dug?

- Nije. Janjuš je rekao da će meni da vrati pare u rijalitiju. U emisiji prošlog sam ga pitala da li će mi vratiti pare, on je rekao da to nije njegova stvar, kao i što nije, ali da ja nekog volim, vratila bih nečiji dug. Ona je rekla da će mi vratiti u emsiji ''Narod pita'', a ne znam da li ih i ima i da li će biti pozvana u ''Narod pita''. Samo neka vrati, treba mi za nove stajlinge.

Milena, da li si zagledala kada ti je Anđelo poslao svoje gole slike?

- Dečko se samo obrukao. Ne volim te takve ljigavke, mene lože muškarci, tu sam omanula kod Jaška, ali dobro, dešava se. Čovek se uči dok je živ, ja sam svoju cenu toga platila, ali šta da se radi. Stojim iza svojih postupaka i odluka, bile ispravne ili ne, to je to. Ne bih se ničega odrekla, ništa ne bih promenila i to je sve. Mislim da ima puno ženomrzaca, došlo je do toga da ima muškaraca koje su veće od nas samih žena. Mislim kad ovo kažem na Janjuša, Anđela, Luku, Terzu, Asmina...neki su me izdali kao čoveka, a neki kao drugaricu.

Autor: S.Z.