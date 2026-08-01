U kontaktu smo, nigde ne žurimo: Anđelo otvoreno progovorio o odnosu sa Boginjom, pa otkrio na koji način će se braniti od Kačavende! (VIDEO)

Anđelo Ranković je pred početak emisije "Narod pita" razgovarao za portal Pink.rs i otkrio šta očekuje od suočavanja sa Milenom Kačavendom. Tom prilikom osvrnuo se na njihov narušen odnos i tenzije koje već duže vreme postoje među njima.

Uoči početka emisije "Narod pita", Anđelo Ranković stao je pred kamere portala Pink.rs i otvoreno progovorio o suočavanju sa Milenom Kačavendom. Budući da su njihovi odnosi već duže vreme narušeni, baš kao i odnos između Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, Anđelo je otkrio sa kakvim očekivanjima ulazi u studio, da li je spreman za moguće provokacije i kako gleda na susret koji je unapred izazvao veliku pažnju javnosti.

Kako se osećaš pred suočavanje sa Kačavendom, osećaš li neku tenziju?

- Ne. Nema nikakve tenzije. Ne mislim o tome uopšte.

Da li si poneo neke dokaze, nešto čime ćeš se braniti? Neke poruke?

- Zavisi, ako ona krene u napad. Ja sam uvek spreman.

Ona je spremila specijalne poklone za Janjuša i tebe, da li ćeš to prihvatiti?

- Neću, naravno. Videćemo šta je tu od poklona, pa ću na osvnovu toga odgovoriti.

Šta se dešava sa Boginjom i tobom?

- Pre dva dana sam bio u emisiji, desilo se šta se desilo između Ivana i nje, sve ono što je bilo. Mi smo se čuli, u kontaktu smo. Bićemo kroz par dana zajedno u emisiji. Videćemo dalje, ima vremena da se vidimo, ne žurimo nigde.

Kako komentarišeš ulazak Anđele Đuričić i Filipa Cara u ''Elitu 10?''

- Očekivao sam to, baš se dosta potezala tema o njima. Oni su zvučna rijaliti imena.

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Autor: S.Z.